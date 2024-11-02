Üye Girişi
Haberler

Kamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdı

Kamu bankaları bir ayda 4,4 milyar liralık borcu yapılandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan 32 bin 599 kişiye 4 milyar 433 milyon 966 bin liralık borcunu 60 aya kadar yapılandırma imkanı sundu.

Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası, yaklaşık 1 ayın sonucunda 32 bin 599 kişinin 4 milyar 433 milyon 966 bin liralık borcunu 60 aya kadar vadelendirdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül'de yaptığı duyuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile finansal istikrarı sağlamak amacıyla atılan koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlananlara 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulduğunu açıkladı.
Uygulamaya göre, TCMB, bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırırken, ihtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

BORCUN EN AZ YARISI ÖDENENE KADAR LİMİT ARTIRILAMAYACAK

Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerektiği uygulama kapsamında, her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek ve yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak. TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren oranlara bakıldığında, Türk lirası kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,5, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,8 oldu. Dönem borcu 25 bin ila 150 bin lira arasında olanlar için bu oranlar sırasıyla yüzde 4,25 ve yüzde 4,55, 150 bin liranın üstündekiler için ise yüzde 4,75 ve 5,05 olarak uygulanacak. Ayrıca, dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olanlar için, borç tutarına bakılmaksızın kurumsal kredi kartlarında da aynı oranlar geçerli olacak.

YAPILANDIRILAN BORÇ TUTARI 4,4 MİLYARI AŞTI

Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'ndan edilen bilgilere göre, 28 Ekim itibarıyla, hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi olmak üzere borcu yapılandırılan kişi sayısı 32 bin 599 oldu. Toplamda yapılandırılan borç tutarı 4 milyar 433 milyon 966 bin lirayı bulurken, bu süreçte borçlarını yapılandırmak isteyenlerin kamu bankalarına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Serap Doğan - Ekonomi
Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"

 Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım

Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

 Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üreten işletmede kuş gribi tespit edildi
9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.