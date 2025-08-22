Yerelden globale: DANET'in lezzet yolculuğu hızlanıyor

Et ve et ürünleri sektörünün köklü markası DANET, ihracat ve markalı büyüme hedefi doğrultusunda dört büyük fuarda yerini alıyor.

WorldFood İstanbul (2-5 Eylül 2025, TÜYAP), YZB – Yerel Zincirler Buluşuyor (10-11 Eylül 2025, Haliç Kongre Merkezi), Yerelist 2025 – İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı (10-11 Aralık 2025 WOW Kongre Merkezi) ve Gulfood Dubai (26-30 Ocak 2026, Dubai Expo City) fuarları, markanın ulusal ve uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisini destekleyen önemli noktalar arasında yer alıyor.

DANET, bu fuarlarda ürünlerini küresel alıcılara tanıtmayı, ihracat hacmini artırmayı ve yeni satış bağlantıları kurmayı hedefliyor. Katıldığı her fuarı birer stratejik büyüme alanı olarak gören marka, yenilikçi ürün portföyünü, pazarlama gücünü ve kalite odaklı üretim anlayışını doğrudan hedef kitleyle buluşturuyor.

WorldFood İstanbul (2-5 Eylül 2025, TÜYAP – İstanbul)

Türkiye'nin en büyük gıda fuarlarından biri olan WorldFood İstanbul, DANET'in glütensiz ve coğrafi işaretli ürünlerini uluslararası perakende zincirleri, ithalatçılar ve distribütörlerle buluşturduğu önemli bir platform.

Bu fuar, DANET'in global pazarlarda marka bilinirliğini artırması ve ihracat ağını genişletmesi açısından stratejik bir fırsat sunuyor.

YZB 2025 – Yerel Zincirler Buluşuyor (10-11 Eylül 2025, Haliç Kongre Merkezi)

Türkiye'nin en etkili B2B organizasyonlarından biri olan YZB, DANET'in yerel zincir marketler ve perakende temsilcileriyle doğrudan temas kurduğu bir buluşma noktası.

Marka bu fuarda, özellikle coğrafi işaretli ve fonksiyonel ürün gruplarını öne çıkararak iç pazardaki güçlü konumunu koruma ve satış ağını genişletme hedefini sürdürüyor.

Yerelist 2025 – İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı (10-11 Aralık 2025, WOW Kongre Merkezi)

DANET, Türkiye'nin yerel üretici ve markalarını bir araya getiren Yerelist 2025 fuarında da yerini alacak. WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bu organizasyonda, coğrafi işaretli Afyon Sucuğu ve Afyon Pastırması başta olmak üzere geniş ürün yelpazesini yerel perakende zincirleri, oteller, restoranlar ve gastronomi profesyonelleriyle buluşturacak. Yerel değerleri modern üretim standartlarıyla harmanlayan DANET, hem iç pazardaki marka bilinirliğini güçlendirmeyi hem de yerel iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

Gulfood Dubai (26-30 Ocak 2026, Dubai Expo City – BAE)

Gulfood Dubai, DANET'in 2026 yılı küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Marka, yüksek kalite standartları, glütensiz ve coğrafi işaretli ürünleriyle, özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya pazarlarında premium et ürünleri tedarikçisi olarak konumlanmayı hedefliyor.

"AB tescili ile daha da güçlenmiş Coğrafi İşaretli Ürünlerimizle Türkiye'nin Potansiyelini Dünyaya Taşıyoruz"

DANET Kurumsal Gelişim, İletişim ve Stratejik Pazarlama Direktörü Gülnur Uluğ, fuarların yalnızca ürün tanıtımı için değil, Türkiye'nin değerlerini dünyaya anlatmak için de önemli fırsatlar sunduğunu belirtti:

"Fuarlara sadece ürün sergilemek için değil; Türkiye'nin et ve et ürünlerindeki yüksek kalite potansiyelini, coğrafi işaretli ürünlerimizle birlikte markalı olarak global pazarlarda konumlandırmak için katılıyoruz. Yerelden gelen gücümüzü, sürdürülebilir kalite anlayışımızla harmanlayarak dünyaya taşıyoruz."

DANET'in tüm ürünlerine ve kampanyalarına danetonline.com.tr üzerinden özel fiyatlarla ulaşılabiliyor.