Yenişehir'de Biberlerin Hayvanlara Yedirilmesi İddiası Gerçeği Yansıtmıyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sosyal medyada yayılan biberlerin hayvanlara yedirildiği görüntülerin gerçekliği ortaya çıktı. Üretici E.B., görüntülerin izinsiz paylaşıldığını ve biberlerin sadece tüketim dışı ürünler olduğunu belirtti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biberlerin para etmediği için hayvanlara yedirildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada 7 Ağustos'ta yayılan ve "Yenişehir'de biber para etmeyince hayvanlara yedirildi" başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede gündem oldu. Ancak olayın perde arkasında başka bir durum çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yolören Mahallesi'nde çekildiği belirlenen görüntülerdeki üretici E.B., iddiaları yalanladı. Depodan çıkan ve artık tüketim ya da satış için uygun olmayan "çıkma" biberleri hayvanlara yem olarak verdiğini söyleyen üretici, "Videoyu sadece arkadaş grubuma göndermek için çektim. İznim olmadan sosyal medyada paylaşıldı ve çarpıtıldı" dedi.

E.B., videoda geçen "Biber üreticisi isyanda" sözlerinin de kendisine ait olmadığını, o an yakındaki mesire alanında bulunan tanımadığı kişiler tarafından söylendiğini belirtti.

Yetkililer, kullanılmayan ürünlerin imhasında usule uyulmadığı için sorumlular hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
