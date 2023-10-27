Yenişehir Belediyesi Tarıma Destek Vermeye Devam Ediyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, tarımda verimi artırmak amacıyla üretimine başladığı organik solucan gübresini çiftçilere ulaştırmaya devam ediyor. Belediye, tarımsal danışmanlık hizmetleri ve gübre dağıtımıyla çiftçilere destek oluyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi, tarımda girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ürettiği organik solucan gübresini çiftçilere ulaştırmaya devam ediyor. Geçen haftalarda kırsal mahalle Değirmeçay'da dağıtım yapan Yenişehir Belediyesi, son olarak Uzunkaş'ta üreticilere solucan gübresi dağıttı.

Tarımsal danışmanlık hizmetleri kapsamında kırsal mahallerde çiftçilere ziraat mühendisleri aracılığıyla budama, ilaçlama ve gübreleme ile ilgili eğitimler veren Yenişehir Belediyesi, tarımda verimi artırmak amacıyla organik solucan gübresi de üretti. Kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını da sağlayan Yenişehir Belediyesi, üreticilere desteğini sürdürüyor. Organik solucan gübreleri, en son 20 litrelik bidonlar halinde Uzunkaş'ta üreticilere dağıtıldı.

"MÜHENDİSLERİMİZ SAĞ OLSUNLAR BİR BİR KONTROL EDİYORLAR, TAKİP EDİYORLAR"

Tarımsal danışmanlık hizmeti ve gübre dağıtımdan dolayı Yenişehir Belediyesi Abdullah Özyiğit'e teşekkür eden Uzunkaş Mahalle Muhtarı Muharrem Orhun Demirsoy, "Teknik olarak budama, ilaçlama, gübreleme bilgisi veriliyor. Bahçelerimiz mühendislerimiz tarafından gelip kontrol da ediliyor. Sayın Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, şimdi de gübre desteği veriyor. Kendisine canı gönülden teşekkür ederiz. Verim olarak seyreltme sistemini, büyüme, kalite bakımından meyvelerde ilerlemeler gördük. Mühendislerimiz sağ olsunlar bir bir kontrol ediyorlar, takip ediyorlar" dedi.

"BU DESTEĞİN OLMASI MADDİ OLARAK DA GÜZEL BİR ŞEY"

Uzunkaşlı çiftçi Salih Duran ise "Belediye başkanımız Abdullah Özyiğit'e ve personeline teşekkür ederiz. Arkadaşlar sağ olsun teknik personel, ziraatçılarımız geliyor, bahçelerimizi geziyor budama eğitimi veriyor. Nasıl gübreleme yapacağımızı nasıl ilaçlama yapacağımıza kadar yönlendiriyorlar. Emeklerinden dolayı onlara teşekkür ederiz. Şimdi de gübre desteği veriyor. Bu desteğin olması maddi olarak da güzel bir şey. İnşallah devamı da gelecek. Maddi olarak da köyümüze illaki de faydalı" diye konuştu.

"40 BİN LİTRE SIVI GÜBRE DAĞITIMINI HEDEFLİYORUZ"

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Güven Murat Davşanoğlu, "Sayın Başkanımızın talimatıyla yaptığımız tarım danışmanlık projesiyle başladık. Çiftçilerimize teknik destek vererek, bu işe başladık. Tabii çalışmalar ilerledikçe fikirler ortaya çıkarttı. Özellikle girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde çiftçilerimize sıvı solucan gübresi üretimi yaptık. Şu anda Uzunkaş Mahallesi'ndeyiz. Ürettiğimiz gübreleri çiftçilerimize dağıtacağız. Talep eden vatandaşımıza dağıtıyoruz. Daha önce Değirmençay'da 6 bin litre gübre dağıttık. Ortalama 40 bin litre gibi sıvı gübre dağıtımını hedefliyoruz" dedi.