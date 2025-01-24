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Yenilenen Honda Civic, Türkiye'de Satışa Sunuluyor

Yenilenen Honda Civic, Türkiye'de Satışa Sunuluyor
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Honda'nın en uzun ömürlü modellerinden biri olan Civic, yenilenen tasarımı ve motor seçenekleriyle 25 Ocak'ta Türkiye'de satışa sunulacak. Gelişmiş güvenlik özellikleri ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken yeni Civic, 1 milyon 998 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Honda'nın en uzun ömürlü modellerinden biri olan Civic, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle 25 Ocak'ta Türkiye'de satışa sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedine ulaşan Honda Civic, benzinli ve turbo LPG'li motor seçeneklerine sahip 1.5 litrelik VTEC Turbo motoruyla dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Makyajlanan Honda Civic Sedan, yenilenen ön ve arka tasarımıyla dikkati çekerken, geniş iç hacmi ve sezgisel kullanım kolaylığı sağlayan iç mekan tasarımıyla C segmentinde konforlu bir sedan olarak öne çıkıyor.

"Duyguları Canlandıran Yenileyici Deneyim" konseptiyle geliştirilen Civic'te, Honda mühendisleri "insan odaklı" yaklaşımı esas alarak yakıt verimliliği, sürüş konforu ve güvenlik odaklı yenilikleri bir araya getirildi.

Benzinli ve LPG'li motor seçenekleri, Elegance+ ve Executive+ donanım paketleriyle sunulan yeni Civic, metalik meteor gri, metalik gümüş gri, platin beyaz, kristal siyah ve yeni eklenen kanyon mavisi olmak üzere beş farklı gövde rengi seçeneğiyle 25 Ocak'tan itibaren tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Aktif güvenlik özellikleri ve tasarım detayları

Honda'nın "Maksimum İnsan/Minimum Makine" tasarım felsefesini yansıtan yeni Civic, geniş ve ferah iç mekanıyla dikkati çekiyor. Ön tasarımında bal peteği ızgara ve yenilenen tampon detayları göze çarparken, yatay tasarım mimarisi otomobilin genişlik algısını güçlendiriyor. Arka aydınlatmalarda yapılan hafif karartmalar ise araca sportif bir görünüm kazandırıyor.

İç mekanda metal petek dokulu ön konsol tasarımı, 8 yöne ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu, geniş bagaj hacmi (512 litre) ve kullanıcı dostu bilgi-eğlence sistemi öne çıkan özellikler arasında yer alıyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu 9 inç HD dokunmatik ekran ile USB Type-C bağlantı noktaları tüm donanım paketlerinde standart olarak sunuluyor.

Dinamik sürüş ve motor seçenekleri

Civic, CVT şanzımanla kombine edilen 1.5 litrelik VTEC Turbo motoruyla hem performans hem de yakıt verimliliği sağlıyor. Benzinli motor, 182 PS güç ve 240 Nm tork üretirken, LPG'li ECO motor 129 PS güç ve 180 Nm tork sağlıyor. Araç, Spor, Normal ve Eco sürüş modlarıyla farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

1.5 VTEC Turbo motor, 151 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ve 6,7 litre/100 kilometre birleşik yakıt tüketimi değerine ulaşırken, LPG'li motor seçeneği 148 gr/km CO2 emisyonu ve 6,5 litre/100 kilometre tüketim sunuyor.

Standart olarak Civic'te ön, yan ve perde hava yastıkları olmak üzere toplam 6 hava yastığı bulunuyor. Bunun yanında, Honda SENSING teknolojisiyle 100 derece geniş bir alanı tarayan ön kamera kullanılıyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri

Honda SENSING kapsamında Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (CMBS), Şeritte Tutma Asistanı (RDM), Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS), Otomatik Dur/Kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici ve Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Executive+ donanım paketinde sunulan Lanewatch özelliği sayesinde sağ yan ayna altına monte edilen kamera, multimedya ekranında yolun sağ tarafını görüntüleyerek yolculuk güvenliğini artırıyor.

Yenilenen Honda Civic, tanıtıma özel 1 milyon 998 bin liradan başlayan fiyatlarla 25 Ocak'ta Honda bayilerinde satışa sunulacak.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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