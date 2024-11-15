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Yeniköy Kemerköy Enerji, Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nde 4 Yıldız Üstün Başarı Ödülü'nü Kazandı

Yeniköy Kemerköy Enerji, Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nde 4 Yıldız Üstün Başarı Ödülü'nü Kazandı
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Yeniköy Kemerköy Enerji, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 33. Kalite Kongresi'nde 'EFQM Üstün Performansta 4 Yıldız Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Elektrik üretim sektöründe bu ödülü alan ilk şirket olarak dikkat çekti.

İş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Türkiye Mükemmellik Ödülleri, sahiplerini buldu. Yeniköy Kemerköy Enerji, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) 33'üncü Kalite Kongresi bünyesinde düzenlenen ödül töreninde, 'EFQM Üstün Performansta 4 Yıldız Üstün Başarı Ödülü' almaya hak kazandı.

2024 KalDer Türkiye Mükemmellik Kongresi, 12-13 Kasım'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde, "Yeniden Yükleniyor" temasıyla gerçekleştirildi. Mükemmellik yolculuğunda EFQM Modeli'ni uygulayan kuruluşlara, Türkiye Kalite Derneği KalDer tarafından 32 yıldır verilen Türkiye Mükemmellik Ödülleri, titizlikle yürütülen inceleme ve değerlendirme süreçlerinin ardından, bu sene 33'üncü kez Türkiye Kalite Kongresi'nde sahiplerini buldu. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın (EFQM) Türkiye temsilcisi KalDer tarafından düzenlenen ödül törenine; iş, bilim, akademi ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

EFQM Üstün Performansta 3 Yıldız yetkinliğine sahip olan Yeniköy Kemerköy Enerji, bu sene 'EFQM 4 Yıldız Üstün Başarı Ödülü'nü kazandı. Elektrik üretim sektöründe örnek şirket olma vizyonu ile kurumsal kültürü geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Yeniköy Kemerköy Enerji'nin, 4 Yıldız Üstün Başarı Ödülü alan ilk elektrik üretim şirketi olduğu açıklandı.

"4 Yıldız Üstün Başarı Ödülü ile bu yıl 4'üncü kez itibarlı bir ödüle daha layık görüldük"

4 Yıldız Üstün Başarı Ödülü'nü, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar'ın elinden alan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, "EFQM modelini baz alarak 5 gün boyunca sahada yapılan incelemelerde 7 ana kriter ve 33 alt kritere göre değerlendirildik. Diğer derecelendirmelerden farklı olarak bir şirketin ne kadar iyi yönetildiğini derecelendiren tek model olan EFQM'den elektrik üretim sektöründe 4 yıldız alan ilk kuruluş olduk. 2024-2026 yıllarını kapsayan 3 yıllık strateji dönemimiz için belirlediğimiz stratejik amaçları gerçekleştirmek adına, ana dönüşüm stratejimizi sürdürülebilirlik olarak belirledik. 4 Yıldız Üstün Başarı Ödülü ile Great Place to Work, ISO 500 ve Stevie ödüllerini takiben, 2024 yılında 4'üncü kez itibarlı bir ödüle daha layık görülmüş olduk. İş yapış kültürümüzü geliştirip geleceğin gereklerini yerine getiren ve odağına sürdürülebilirlik prensiplerini alan bir şirket olarak kendimizi konumladık ve bunun için çalışıyoruz. 4 Yıldız Üstün Başarı Ödülü ile Avrupa'nın simge platformlarından biri tarafından takdir edilmek çok önemli" dedi.

"Mükemmellik yolculuğunda önemli bir başarı"

Ödül alan kurum ve kuruluşları kutlayan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, "KalDer olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan ilham alan EFQM Modeli ile kurum ve kuruluşlarımıza sürdürülebilir değer oluşturma çalışmalarında yol göstermeye gayret ediyoruz. Ödül sürecini başarıyla tamamlayarak ödül almaya hak kazanan Yeniköy Kemerköy Enerji yönetimini ve çalışanlarını en içten duygularla kutluyor; ülkemizdeki mükemmellik kültürünün öncülerinden biri olarak kendilerine sürdürülebilir gelişim yolculuklarında nice başarılar diliyorum. Bu ödülün, EFQM Modeli ile henüz tanışmamış kurumlara ilham vermesini ve onlar için yeni bir başlangıca vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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