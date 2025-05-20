Yenidoğan Sarılığına Yaz Aylarında Dikkat!

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, yaz aylarında yenidoğan sarılığı vakalarında artış görüldüğüne dikkati çekerek, erken tanı ve düzenli izlemin bebek sağlığı açısından kritik olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öktem, yenidoğan sarılığı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin bilgi verdi.

Yenidoğan döneminde sarılığın erken tanısının hayati önem taşıdığını aktaran Öktem, özellikle yaz aylarında artan dehidratasyon (vücutta sıvı kaybı) riskine karşı aileleri uyardı.

Öktem, yenidoğan sarılığının, vücutta bulunan alyuvarların içindeki hemoglobin proteininin parçalanması sonucu ortaya çıkan bilirubin maddesinin kanda yükselmesiyle oluştuğunu belirterek, "Bu durumun özellikle ciltte ve gözlerde sararma şeklinde kendini gösteriyor. Yenidoğan sarılığı, ciltte sararma ve göz kürelerinde sarılık şeklinde başlar. Eğer zamanında müdahale edilmezse, özellikle beyin gibi organlarda birikerek fonksiyonel sorunlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

"Kandaki bilirubin seviyesini hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçebiliyoruz"

Sarılık şüphesi olan bebeklerde hızlı ve ağrısız teşhis için transkutan bilirubin cihazlarının kullanıldığını kaydeden Öktem, bu cihazların kan almadan cilt üzerinden ölçüm yaptığını aktardı.

Öktem, "Gelişen teknoloji sayesinde cilt üzerine dokundurulan transkutan cihazlarla, kandaki bilirubin seviyesini hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçebiliyoruz. Ancak değerin yüksek çıkması durumunda serum bilirubin seviyesini kan testiyle doğruluyoruz." bilgisini paylaştı.

Tedavi yöntemlerinden biri olan fototerapi hakkında bilgi veren Öktem, bu yöntemin mavi ışık kullanarak bilirubini suda çözünebilir hale getirdiğini belirtti.

Öktem, fototerapi, yenidoğanlarda sarılığı tedavi etmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri olduğuna vurgu yaparak, "Mavi ışık altında ciltte biriken bilirubini çözerek vücuttan hızlıca atılmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yenidoğan sarılığını önlemede bebeklerin anne sütüyle düzenli beslenmesinin önemine değinen Öktem, şunları kaydetti:

"Anne sütü bebeği hem hidrasyon açısından destekler hem de bilirubinin safra yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bebeğin yeterli miktarda beslenmesi, sarılığın şiddetini azaltabilir. Anne sütü haricinde şekerli su gibi ek sıvıların verilmesinin zararlı olabilir. Bu tür sıvılar bebeklerde tuz dengesini bozarak komplikasyon riskini artırabilir."

"Sıcak havalarda dehidratasyon riski artıyor"

Doç. Dr. Öktem, yenidoğan sarılığı konusunda özellikle yaz aylarında ekstra özen gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, sıcak havalarda dehidratasyon riskinin arttığını ifade etti.

Bebeklerin düzenli beslenmesi ve yeterli anne sütü almasının yanı sıra kontrollerin aksatılmamasının hayati önem taşıdığını kaydeden Öktem, "Ailelerin sarılık belirtilerini iyi gözlemlemesi gerekiyor. Sararmanın göz aklarında veya vücutta hızla yayılması durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.