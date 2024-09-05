Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli

Küresel boyuttaki ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilirken yaşanan duruma ülkenin daha fazla dayanamayacağını belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç erken seçim açıklamasında bulundu.

Türkiye'de erken seçim olması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam etmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEŞKİLATLARA HAZIRLIKLI OLUN ÇAĞRISI"

Erken seçimlerin 23 Kasım 2025 tarihinde yapılması gerektiğini belirten Kılıç, bu erken seçimin kapıya dayanacağını, teşkilatlarını bu erken seçime hazırlıklı olmak için çağırdıklarını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç.

"SELAMLA GELDİ, GİDERKEN SELAMSIZ GİTTİ"

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın YRP'den istifa etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, para alamamanın, projeyi onaylatamamanın, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamanın, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamayacağını belirtti. Kasım Gülpınar'ın YRP Genel Başkanı ile de vedalaşmadan gittiğini belirten Kılıç, "Selamla geldi, giderken selamsız gitti" ifadelerini kullandı.