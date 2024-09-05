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Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli

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Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize uzun süre dayanmasının mümkün olamayacağını belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 23 Kasım 2025 tarihinde erken seçim yapılması gerektiğini söyledi.

Küresel boyuttaki ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilirken yaşanan duruma ülkenin daha fazla dayanamayacağını belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç erken seçim açıklamasında bulundu.

Türkiye'de erken seçim olması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam etmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEŞKİLATLARA HAZIRLIKLI OLUN ÇAĞRISI"

Erken seçimlerin 23 Kasım 2025 tarihinde yapılması gerektiğini belirten Kılıç, bu erken seçimin kapıya dayanacağını, teşkilatlarını bu erken seçime hazırlıklı olmak için çağırdıklarını ifade etti.

Yeniden Refah tarih verdi: Türkiye bu ekonomik krize dayanamaz, erken seçim yapılmalıYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç.

"SELAMLA GELDİ, GİDERKEN SELAMSIZ GİTTİ"

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın YRP'den istifa etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, para alamamanın, projeyi onaylatamamanın, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamanın, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamayacağını belirtti. Kasım Gülpınar'ın YRP Genel Başkanı ile de vedalaşmadan gittiğini belirten Kılıç, "Selamla geldi, giderken selamsız gitti" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Yeniden Refah Partisi Suat Kılıç Politika Türkiye Ekonomi Finans Güncel Refah

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Yorumlar (4)

mehmet:

peki halkın dayanacak gücü varmı bi sorun bakalım. alt tabaka boğuluyor şuan can çekişiyor.

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Crm:

Projen ne, erken seçim olsa sana niçin oy vereyim. anlat bakalım, vırı vırı bırak, kaosla beslenenlerin ömrü uzun olmuyor siyasette. objektif ol, projelerini açıkla....varsa;

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Hüseyin Yüksel:

Seçimler zamanında yapılır ..!

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İBRAHİM ÖZKAN:

Bir sen kaldın. şimdi tamamlandı!

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