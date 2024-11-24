Üye Girişi
Haberler

Yeni Stopaj Düzenlemesi, E-Ticaret Sektöründe Dönüşüm Getirebilir

Yeni Stopaj Düzenlemesi, E-Ticaret Sektöründe Dönüşüm Getirebilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 2025 yılında yapılması planlanan yeni stopaj düzenlemesi, e-ticaret sektöründe maliyet artışlarına neden olacak. Uzmanlar, bu değişimin işletmeleri e-ihracata yönelmeye zorlayacağını belirtiyor.

Türkiye'de 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yeni stopaj düzenlemesi, e-ticaret sektöründe önemli değişimlerin habercisi olabilir. Şahıs işletmeleri için yüzde 25, limited ve anonim şirketler için ise yüzde 15 olarak belirlenmesi öngörülen stopaj kesintisi, sektörün mali yükünü daha da artırarak işletmeleri yeni çözümler aramaya itiyor.

MentorX kurucusu ve e-ihracat uzmanı Emre Koca, bu yeni düzenlemenin, işletmelerin global pazarlara yönelimi açısından bir dönüm noktası olacağını ifade etti. Koca, artan maliyetler karşısında e-ihracatın, işletmeler için hem bir çıkış yolu hem de sürdürülebilir büyüme için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

"E- İhracat yerel maliyet baskılarından kurtulma fırsatı sunuyor"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emre Koca, Türkiye'deki e-ticaret işletmelerinin halihazırda yüksek kargo ücretleri, pazar yeri komisyonları, vadeli ödemeler ve diğer mali yükümlülüklerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Koca, "Yeni stopaj düzenlemesiyle birlikte bu yükler daha da artacak. İşletmeler, hem bu maliyetleri yönetmek hem de daha geniş pazarlara ulaşarak karlılıklarını artırmak için e-ihracata yönelmek zorunda kalacak. E-ihracat, artan yerel maliyet baskılarından kurtulma ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturma imkanı sunuyor. Gelecek artık globalde, ve bu dönüşüm bugün başlıyor" dedi.

"E-İhracat, KOBİ'ler için yeni kapılar açıyor"

KOBİ'lerin küresel pazarlara açılarak rekabet avantajı kazanabileceğini belirten Koca, MentorX olarak sundukları uçtan uca çözümlerle bu süreci kolaylaştırdıklarını söyledi. "Lojistik, pazar analizi ve dijital pazarlama gibi alanlarda işletmelere rehberlik ediyor, onların uluslararası pazarlarda başarılı olmasını sağlıyoruz" diye konuşan Koca, yeni düzenlemenin e-ihracatı artık bir tercih değil, zorunluluk haline getirdiğini ifade etti.

"Yeni Düzenleme Dönüşüm Sürecini Hızlandıracak"

Sektör temsilcileri, işletmelerin artan yerel maliyetler karşısında e-ihracat stratejilerini hızla geliştirmesi gerektiğini savunuyor. Emre Koca, bu dönüşümün sadece ekonomik dalgalanmalardan korunmak için değil, aynı zamanda işletmelerin sürdürülebilir bir büyüme modeli geliştirebilmesi için kritik olduğunu belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.