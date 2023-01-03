Bakan Nebati, yarın açıklanacak olan konut kampanyası ile ilgili tüyoyu canlı yayında verdi: Faiz oranı 1'in altında olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında yarın açıklanacak olan konut kredisi kampanyası hakkında konuştu. Orta gelirli vatandaşlara yönelik bir paket hazırlandığını belirten Nebati, kredi faizleriyle ilgili de tüyo verdi. Nebati faizlerin 1'in altında olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, EYT, asgari ücret ve emekli zammı, milyonlarca insanı ilgilendiren konut projesi hakkında da bilgiler verdi.

"FAİZ ORANLARI 1'İN ALTINDA OLACAK"

Bakan Nebati yarın açıklanacak konut kampanyası ile ilgili "Yarın Murat Bey ( Bakan Murat Kurum) ile 10.00'da açıklamamız olacak. Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarına karşı. KGF paketimiz var haftaya açıklayacağımız. Orada da konut üretimine yönelik desteğimiz olacak. 2, 3, 4. ev alıp yatırım yapacak kişiler için değil, kar elde etmek isteyenlere asla izin vermemek. Üretimi artırmak istiyoruz. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Temel amacımız konuta ulaşmakta zorluk çeken orta gelirliye kolaylık yapmak, asıl hedefimiz üreticiye yönelik imkanlar silsilesi. Fiyat artışları için son birkaç aydır gerek internet üzerinden, gerek sahada araştırma yaptık. Kısa günün karı diye düşünenler için söyleyeyim incinir" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"Memur ve emeklilerin maaşları yasayla yılda 2 defa güncellenmek üzere garanti altına alınmış. Toplu sözleşmelerde de bu yıl 8 puanlık bir katkı var. Temmuzda 6 puanlık katkı var. Enflasyon bunun üzerine çıkarsa kamu otoritesi de bunu ödemek zorunda. Yaklaşık 10 puan gibi bir artışla yüzde 25'e çekildi zamlar. Bu 6 aylık artış. Temmuzda yeniden zam olacak. 6 puan zaten olacak.

ASGARİ ÜCRETE BİR ZAM DAHA GELECEK Mİ?

Asgari ücrette yılda bir kere zam yapılıyor biliyorsunuz. Geçen yıl enflasyondan korumak için ara zam yapıldı. Yüzde 95'lik bir artış, enflasyonun 30 puan üzerinde. Şu anda asgari ücretliye yine bir zam yapıldı. Önümüzdeki yıl için geçinmesi için bir artış yapıldı. Enflasyonu biz çözdük. Yıl ortasında bir zam olmaması lazım. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir şey. Geçen yıl yüksek enflasyon var diye zam yaptık. Biz yüksek enflasyonu bitirdik, artık olmayacak inşallah.

EYT'DE SON DURUM

3600 Ek Gösterge çıktı, taşeron çalışanların problemi çözüldü, sözleşmelilerin bugün programı vardı. Bunlar çözüldü. EYT konusunda bir yük getireceği belliydi. Bizim bakanlıktaki tüm müsteşarlara, bakan yardımcılarıma özel teşekkür ediyorum. EYT ile tedbir alalım dedim ben bizim arkadaşlara. Sessiz sedasız bir şekilde dar bir alanda hesap kitaplarımızı yaptık. Yılı 3,4'lük bütçe açığıyla öngörmüştük. EYT'yi nasıl çözeceğiz diye simülasyon yaptık. Bugün yapılan ekstra zamlar bir yüktür bütçe üzerinde. 2022 yılı dünyanın en zor yıllarından biridir."