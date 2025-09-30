Yeni enflasyon tahmini ile emekli zammı hesabı değişti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emekli maaş zammında yeni oranlar ortaya çıkacak. 16 bin 881, 17 bin 500, 18 bin 800 ve 19 bin 500 TL maaş alan emeklilerin alacağı zam oranları merak konusu oldu.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM DÖNEMİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda zam alırken; memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammından yararlanıyor. Bu yıl hükümet ile memur tarafı arasında anlaşma sağlanamayınca devreye Hakem Heyeti girdi. Karara göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında ise yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 2026'nın ilk 6 ayında taban aylıklara 1000 TL ilave ücret ödenecek.

ENFLASYON ORANLARI VE BEKLENTİLER

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustosta ise yüzde 2,04 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,47 artmasını bekliyor.

Bu tahminlere göre emeklilere yansıyacak zam oranları şöyle hesaplandı:

Toplam enflasyon: %6,71

Oluşan enflasyon farkı: %1,63

8. dönem toplu sözleşmesi: %11

Toplam kümülatif zam: %12,81

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına şimdiden yüzde 6,71 artış yansıması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 11,13 olarak öngörülüyor. Eğer yıl sonunda enflasyon yüzde 24 gerçekleşirse 6 aylık artış yüzde 6,29 olacak. Üst bant tahmini olan yüzde 29 seviyesinde gerçekleşirse bu oran yüzde 10,56'ya yükselecek.