Yeni dönem bu sabah başladı! ATM'ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor

Ekonomi yönetiminin geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) bankalara gönderdiği yeni mevzuat kapsamında, gün içinde yapılan para transferlerinin toplamı 200 bin TL'yi aşan kullanıcılar, her yeni işlemde 20 karakteri geçen bir açıklama girmek zorunda olacak.

DETAYLI BİR AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDALAR

Düzenleme; mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan para transferlerini kapsıyor. Buna göre, ATM'den para transferi yapacak kullanıcılar kartlarını taktıktan sonra gönderdikleri paranın hangi amaçla gönderildiğine dair daha detaylı bir açıklama yapmak durumunda kalacak.

2 MİLYON TL ÜSTÜNE FORM ZORUNLULUĞU

Yeni uygulamada tutar arttıkça ek yükümlülükler de devreye giriyor. 200 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde "izah zorunluluğu" uygulanırken, aynı gün içinde yapılan transferlerin toplamının 2 milyon TL'yi aşması halinde kullanıcıların form doldurması gerekecek. Toplam transfer tutarının 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında olması durumunda "Nakit İşlem Beyan Formu"nun doldurulması zorunlu olacak.

20 milyon TL'nin üzerindeki para transferlerinde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması halinde para transferine izin verilmeyecek.

YENİ DÖNEM BUGÜN RESMEN BAŞLADI

ATM'lerde yeni dönem ise bu sabah itibarıyla resmen başladı. ATM'ye kartını takıp 200 bin lirayı aşan bir işlem yapmak isteyen vatandaşlar paranın hangi amaçla gönderildiğine dair bir açıklama yapmak zorunda kaldı.