Haberler

Yeni dönem bu sabah başladı! ATM'ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor

Yeni dönem bu sabah başladı! ATM'ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MASAK tarafından banka hesapları arasında yapılacak para transferlerine ilişkin yeni yükümlülükler yeni yılın ilk günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da ATM üzerinden toplam limiti 200 bin TL'yi aşan işlem yapan vatandaşlar, transfer işleminin detaylarına yönelik en az 20 karakterlik açıklama yapmalarını talep eden uyarı mesajlarıyla karşılaşıyor.

Ekonomi yönetiminin geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) bankalara gönderdiği yeni mevzuat kapsamında, gün içinde yapılan para transferlerinin toplamı 200 bin TL'yi aşan kullanıcılar, her yeni işlemde 20 karakteri geçen bir açıklama girmek zorunda olacak.

DETAYLI BİR AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDALAR

Düzenleme; mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan para transferlerini kapsıyor. Buna göre, ATM'den para transferi yapacak kullanıcılar kartlarını taktıktan sonra gönderdikleri paranın hangi amaçla gönderildiğine dair daha detaylı bir açıklama yapmak durumunda kalacak.

2 MİLYON TL ÜSTÜNE FORM ZORUNLULUĞU

Yeni uygulamada tutar arttıkça ek yükümlülükler de devreye giriyor. 200 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde "izah zorunluluğu" uygulanırken, aynı gün içinde yapılan transferlerin toplamının 2 milyon TL'yi aşması halinde kullanıcıların form doldurması gerekecek. Toplam transfer tutarının 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında olması durumunda "Nakit İşlem Beyan Formu"nun doldurulması zorunlu olacak.

20 milyon TL'nin üzerindeki para transferlerinde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması halinde para transferine izin verilmeyecek.

YENİ DÖNEM BUGÜN RESMEN BAŞLADI

ATM'lerde yeni dönem ise bu sabah itibarıyla resmen başladı. ATM'ye kartını takıp 200 bin lirayı aşan bir işlem yapmak isteyen vatandaşlar paranın hangi amaçla gönderildiğine dair bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

İstanbul'daki dev yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...
Yapay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım

Yapay zeka tahmin etti: İşte yeni yılın ilk kupasını kazanacak takım
Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı

Çitos Efe fenomen dizide ortaya çıktı