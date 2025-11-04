Haberler

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, avukatların alacağı ücretler ortalama %36,15 oranında arttı. Kamu ve özel sektördeki avukatlar için yeni tarifeler belirlendi.

AVUKATLIK Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin TL, dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak. Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin TL, sonraki her 1 saat için bin 800 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin TL oldu.

'TARİFEDE ORTALAMA YÜZDE 36,15 ORANINDA ARTIŞ SAĞLANDI'

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yeni tarife hakkında yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca Nisbi Tarife ücretini belirleyen üçüncü kısma yüzde 13'lük yeni bir dilim eklenmiştir. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 45 bin TL'dir. Sulh hukuk mahkemesinde ücret 30 bin TL olarak tespit edilmiştir. Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. İcra dairelerinde yapılan takipler için 9 bin TL olan maktu ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20 bin TL'dir. Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65 bin TL'ye yükseltilmiştir. İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30 bin TL'dir. Avukatlık Kanunu 35'inci madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45 bin TL'ye çıkarılmıştır. Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek miktar 27 bin TL olarak belirlenmiştir. Tarife'nin 'Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret' başlıklı üçüncü kısmında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak yarı oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 544.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe

Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular

Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! Rapor bile yazıp Meclis'e sundular
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin yıldızını Brezilya Milli Takımı'na çağırdı
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.