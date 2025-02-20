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Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Sağlık-Politika Atölyelerinde Tartışıldı

Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Sağlık-Politika Atölyelerinde Tartışıldı
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İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından başlatılan Sağlık-Politika Atölyeleri, yeni aile hekimliği yönetmeliği ile ilgili konuları ele aldı. Aile hekimlerinin çalışma koşulları, maaş hesaplama kriterleri ve sağlık okuryazarlığı gibi önemli meseleler ve yeni düzenlemeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Sistemleri ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SASPAM) tarafından yürütülen "Sağlık- Politika Atölyeleri", yeni aile hekimliği yönetmeliği konusuyla start aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs'ün ev sahipliği yaptığı seri halinde düzenlenecek etkinliğinde ilkinde, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ataç, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte ele alınan konular arasında, aile hekimliği sistemindeki değişiklikler, sağlık okuryazarlığı ve yönetmeliğin getirdiği yeni düzenlemeler yer aldı.

Açıklamada atölyedeki görüşlerine yer verilenlerden Ömer Ataç, aile hekimlerinin çalışma koşulları ve maaş hesaplama kriterlerinde önemli düzenlemelere gidildiğini belirtti.

Ataç, "Daha önce aile hekimleri kendilerine kayıtlı nüfusun sayısına göre maaş alıyordu. Yeni düzenlemeyle bu sayı, 4 binden 3 bin 500'e düşürüldü. Geriye kalan kişiler ise açılacak yeni sağlık merkezlerine dağıtılacak. Yeni yönetmelik kapsamında aile hekimleri artık memurların tabi olduğu iş disiplini kurallarına uyacak. Daha önce esnek çalışma saatleri nedeniyle denetim zorlukları yaşanıyordu. Bu düzenleme, iş disiplinini sağlamayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Akıllı ilaç kullanımında teşvik ödemelerinin devreye girdiğine değinen Ataç, il ortalamasının üzerinde başarı gösteren hekimlere yüzde 6,3 teşvik ödemesi yapılacağını, ancak bu sistemin bazı itirazlara yol açabileceğini kaydetti.

Ataç, "Yeni düzenlemeye göre, hekimlerin performansı, hastaların memnuniyetine göre de değerlendirilecek. Ancak bazı hekimler, bu tür değerlendirmelerin de adil olmadığını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yönetmelikte, gereksiz antibiyotik kullanımı konusuna da değinildiğini aktaran Ataç, "Hastalar, kendi başlarına antibiyotik ihtiyacına karar veremez. Aile hekimlerinden beklenen, hastayı bilinçlendirerek gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek." ifadelerini kullandı.

"Güncel sağlık sorunlarını tartışacağız"

SASPAM Müdürü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ise atölyelerinin odak noktasının, güncel sağlık sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek olduğuna işaret etti.

Etkinliklerde Türkiye'yi ilgilendiren güncel sağlık sorunlarını masaya yatıracaklarına değinen Aydın, "Uzmanların eşliğinde bu konuları tartışarak belli bir sonuca bağlamayı ve mümkünse çözüm önerileri üretmeyi hedefliyoruz. Ortaya koyduğumuz verileri, belge haline getirerek sosyal medya platformlarımızda ve web sitemizde yayınlamak temel amacımız." şeklinde görüş belirtti.

Aydın, atölyelerde sağlık politikalarına ilişkin derinlikli araştırmaların ortaya çıkması durumunda akademik çalışmalara destek vereceklerini de aktardı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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