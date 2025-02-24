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Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor

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Merkez Bankası, 100 TL ve 10 TL banknotlarının yeni tertiplerini bugün itibariyle tedavüle sunuyor. Eski sürümlerle karşılaştırıldığında yalnızca imza değişikliği bulunacak banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'ın imzası yer alacak. Yeni tertip banknotların boyut ve tasarımlarında ise değişiklik yok.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, söz konusu değişiklikle ilgili duyurusunu Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni banknotlar, eski sürümlerle karşılaştırıldığında sadece imza değişikliğiyle dikkat çekecek.

YARDIMCISININ DA İMZASI YER ALACAK

Yeni 100 TL banknotunda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'ın imzası yer alacak. Aynı şekilde, VII. tertip 10 TL banknotlarında da Dr. Fatih Karahan'ın imzası bulunacak, ancak Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzası 10 TL banknotları için geçerli olacak. Bu imza değişiklikleri dışında, banknotların tasarımında herhangi bir yenilik yapılmadı.

BANKNOTLARININ TASARIM ÖZELLİKLERİ DEĞİŞMEDİ

Yeni tertip banknotlar, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yani, yeni 100 TL ve 10 TL banknotları, eski banknotlarla karışabilecek şekilde piyasada dolaşacak.

ESKİ VE YENİ BANKNOTLAR BİRLİKTE TEDAVÜLDE

Yapılan açıklamaya göre, yeni tertip banknotlar eski banknotlarla birlikte aynı anda tedavülde olacak. Bu durum, vatandaşların hem eski hem de yeni banknotları rahatlıkla kullanabilmesini sağlayacak. Yeni 100 TL ve 10 TL banknotların, Türkiye'nin para piyasasında sorunsuz bir şekilde dolaşması bekleniyor.

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Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıUmut gunes:

bu ne gerı kafalılık ya bızlerın 500 yl 1000 tl bankonatlara ihtiyacı var

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

değeri her geçen gün azaldıktan sonra, imzayı kim atmış kim atmamış ne önemi var !!

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Haber Yorumlarıyakup-dadas:

10 tl 100 lira 100 tl de 1000 tl olmalıydı yanına birer sıfır ekleyerek tedavüle çıkmalıydı

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Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

2009 yılında 200 tl'nin dolar karşılığı 120 küsür dolarken şimdi o paranın tl karşılığı 4 bin tl yapıyor...! Ya paradan bir sıfır atın yada yeni banknotları piyasaya sürelim.

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Haber YorumlarıTwister:

500-1000 bunlara geçilmedi gerekiyor

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Haber Yorumlarıözgür:

KART KULLANMAK İSTEMEYEN VATANDAŞLAR İÇİN YA DA KART GEÇMEYEN YERLE NAKİT ÖDEME SIKINTISI VAR ACİL 1000 LİRALIK 500 LİRALIK BANKNOTLAR LAZIM. İBAN DA YASAKLANDI O KADAR PARAYI NASIL TAŞIYACAZ BİR ÖĞÜN YEMEK 400 - 500 LİRA

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Biraz zaman olsaydı imzalarda değişik olabilirdi ya neyse. Ekonominin bilenlerinin imzası olmuş iyi işte.

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