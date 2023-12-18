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Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor

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Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki ofisini kapatıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yemeksepeti, kararın teknoloji AR&GE merkezlerini kapsadığını belirterek, "Karar, Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili değildir ve Yemeksepeti'nin faaliyetlerini etkilememektedir. " denildi.

Almanya merkezli gıda teslimat şirketi Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını ve Berlin'deki ana merkezinde çalışanların sayısını azaltacağını açıkladı. Şirket açıklamasında, Berlin'deki ana merkezde ve küresel hizmet birimlerinde çalışanların sayısını bu yıl yüzde 13 azalttığını duyurdu. Bu gelişme sonrası bir açıklama yapan Yemeksepeti, kararın teknoloji AR&GE merkezlerini kapsadığını belirtti.

Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor

YEMEKSEPETİ OPERASYONLARINI KAPSAMIYOR

Konuyla ilgili Yemeksepeti'nden açıklama geldi. Kararın teknoloji AR&GE merkezlerinin faaliyetlerini sonlandırmayla ilgili olduğunu Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili olmadığını ve Yemeksepeti'nin faaliyetlerini etkilemediğine dikkat çekildi.

Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Delivery Hero, platformunda ve hızlı ticaret iş kolunda küresel ölçekte hizmet kalitesini ve verimliliği artırma, sürdürülebilir büyüme odağı uyarınca Tayvan ve Türkiye'deki teknoloji AR&GE merkezlerinin faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştur. Karar, Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili değildir ve Yemeksepeti'nin faaliyetlerini etkilememektedir. Yemeksepeti, Türkiye'de hızlı ticaretin öncüsü olarak faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmektedir."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Yemek Sepeti Ekonomi Güncel Haberler

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