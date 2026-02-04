Haberler

Yemeksepeti "2025 Pizza Endeksi" yayımladı

Güncelleme:
Yemeksepeti, 2025 yılı pizza haritasını ve tüketim alışkanlıklarını içeren '2025 Pizza Endeksi'ni açıkladı. Türkiye, Avrupa'nın fiyat artışlarına rağmen hesaplı pizza sunumunu sürdürüyor. İstanbul pizza tüketiminde liderliğini korurken, karışık pizza çeşitlerine ilgi arttı.

Yemeksepeti, Türkiye'nin 2025 yılı pizza haritasını ve tüketim alışkanlıklarını içeren "2025 Pizza Endeksi"nin sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat Dünya Pizza Günü kapsamında hazırlanan raporda, şirketin 2024 ve 2025 verilerinin karşılaştırmalı analizi yapıldı.

Rapora göre Türkiye, Avrupa genelindeki fiyat artışlarına rağmen kıtanın hesaplı pizza rotası olmayı sürdürüyor.

Tek kişilik tüketimden kalabalık sofralara geçişin hızlandığı 2025 yılında, zengin malzemeli "karışık" lezzetlere ilgi ve ekonomik avantajlar, pizzayı sosyalleşmenin merkezine taşıdı.

Geçen yıl pizza sipariş trafiğinde artış yaşanırken, sipariş edilen toplam pizza adedi yaklaşık yüzde 20 büyüme kaydetti. Bu durum, pizzanın tek kişilik bir tercih olmaktan çıkıp kalabalık sofralarda paylaşılan bir lezzete dönüştüğünü gösterdi.

İstanbul liderliğini korudu

Pizza tüketiminde İstanbul "Pizza Başkenti" ünvanını 2025'te de korudu. Ankara, 2024 yılına göre sipariş sayısını artırarak İzmir'i geride bıraktı ve ikinci sırada yer aldı. Tüketilen ürün adedinde ise İzmir, Ankara'yı geçerek sipariş başına düşen pizza sayısında öne çıktı.

Sipariş verilerine göre, 2025'te en çok tercih edilen ilk 5 pizza çeşidinin 4'ünü "karışık" seçenekler oluşturdu. Sucuklu çeşitler de ilk 5'te yer buldu. En çok sipariş edilen lezzetlerin tamamının orta boy olması ise ideal porsiyon tercihini ortaya koydu.

Türkiye fiyat avantajıyla öne çıkıyor

Yemeksepeti'nin global ortağı Delivery Hero bünyesindeki foodora tarafından hazırlanan "Avrupa Pizza Endeksi" ile Türkiye verileri karşılaştırıldığında, Avrupa genelinde ortalama bir pizzanın medyan fiyatı 2025 yılında 610 lira civarında seyrederken, Türkiye genelinde restoran siparişlerinin medyan tutarı 330 lira oldu.

Bu tablo, Türkiye'deki tüketicilerin Avrupa ortalamasına göre pizzaya yaklaşık yüzde 46 daha uygun fiyatla ulaştığını gösterdi. Türkiye içinde pizzaya en uygun fiyatla ulaşılan büyükşehirler 320 lira medyan tutar ile İzmir ve Bursa oldu.

Öte yandan şirket, 7 Şubat'ta pizzalarda geçerli "sepette yüzde 50" ve 150 lira gibi farklı indirimler sunacak.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Haberler.com
500

