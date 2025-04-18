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Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi
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Yemek kartlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı ve markette kullanımına limit getirildi. Buna göre yemek kartlarına market alışverişleri için aylık 3.476 TL limit getirildi. Bu limitin üstündeki market alışverişleri yemek kartlarından ödenemeyecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek kartlarıyla ilgili önemli bir düzenlemeye gidildi. Buna göre yemek kartlarının markette kullanılmasına yönelik limit getirildi.

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Yemek kartlarının belli bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması noktasında bir düzenleme oldu. İşveren kartı çalışan arkadaşımıza verdiği zaman bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ama marketlerde ciddi bir kullanımı var. Özellikle pandemi ile beraber başladı ve devam ediyor. Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi"

1 AYDA 3 BİN 500 LİRA KULLANILABİLİR

Yemek kartlarının günlük olarak 158 lira market limitinin olduğunu aktaran Güzeldere, "Yani 158 TL'yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3476 TL yapar. 1 ayda sadece bu miktar marketlerde kullanılabilir" şeklinde konuştu.

"NAKİT ÖDEME YAPILABİLİR"

Kanunda yemek ücretinin 264 liraya çıkartıldığını ifade eden Güzeldere, vatandaşın yemek çekini peyderpey marketlerde kullandığını söyledi. İşverenin çalışanına isterse nakit ödeme de yapabileceğini kaydeden Güzeldere, "İşveren aynı yemek çeki, yemek kartı gibi nakit desteğinde de aynı şekilde vergisel avantajdan faydalanabiliyor. Bu tüketici için alternatiftir" dedi.

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMesut Bayır:

Neden çalışanın yararına olan şeyleri yasaklarlar anlamış değilim. Ben avm ye gidip 100 tl lik yemeğe 400 tl odemek zorunda mıyım? Marketten istediğim ürünü alır evde pişiririm..

Yorum Beğen33
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Haber Yorumlarıkadir özkul:

Yaşam hakkınızıda alıyoruz desinler kurtulalım size ne kardeşim isteyen istediği gibi kullanır bir tabak kuru fasulye ye 300 tl neden verelim. Bu karar kime hizmet ediyor

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