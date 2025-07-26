Yeditepe Üniversitesi: Yapay Zeka İş Dünyasını Dönüştürüyor

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, yapay zekanın teknolojinin ötesinde tüm sektörleri dönüştüren "kaldıraç" görevi gördüğünü belirterek, becerinin ön plana çıktığı bu yeni dönemde diploma sahibi olmanın tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Baba, dünya genelindeki üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yaparak çevrim içi kurslar, sertifika programları ve dereceler sunan bir eğitim platformu Coursera'nın yayımladığı "Küresel Beceriler 2025" raporunu değerlendirdi.

Rapora göre, 2030'a kadar Türkiye'deki toplam 7,6 milyon iş pozisyonunun dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin etkisiyle dönüşeceği, buna karşılık veri analitiği, yazılım geliştirme, siber güvenlik ve yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda 8,9 milyon yeni ve teknoloji odaklı meslek rolünün ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Yapay zekanın muhasebeden pazarlamaya, mühendislikten iletişime kadar pek çok alanda veri, otomasyon ve yapay zeka okuryazarlığı gerektirdiğine işaret eden Baba, yeni dünyanın beceriyi, yetkinliği ve öğrenme isteğini gerekli kıldığını kaydetti.

Baba, geleceğin iş dünyasında yalnızca teknik yeterliliğin değil, adaptasyon yeteneği, sistem düşüncesi ve öğrenmeyi öğrenme becerisinin de hayati olacağını vurgulayarak, "Yeni çağda kazananlar, unvan değil, yetkinlik taşıyanlar olacak, beceriler, kariyerin geçer akçesi oldu." ifadesini kullandı.

Coursera raporunda Türkiye'deki bireylerin işletme alanında yüzde 45, teknoloji alanında yüzde 60 ve veri bilimi alanında yüzde 49 yeterliliğe sahip olduğuna yer verildiğini aktaran Baba, bu verilerin Türkiye'nin dijital dönüşüme açık olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Baba, bu süreci hızlandırmak için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu rakamlar bize yol göstermeli, doğru eğitim yatırımlarıyla Türkiye bu alanda büyük atılım yapabilir." değerlendirmesini yaptı.

Yapay zekaya yönelik eğitimlere Türkiye'den yapılan kayıtların son bir yılda yüzde 100 artmış olmasını toplumsal bir uyanış olarak değerlendiren Baba, "Gençlerimizin öğrenme iştahı yüksek. Bu potansiyeli doğru politikalarla destekleme zamanı. Yapay zekayı bir tehdit değil, dönüşüm aracı olarak görmeliyiz." ifadelerini kullandı.