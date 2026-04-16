Yeditepe Üniversitesi "Avrupa Üniversiteler Birliği 2026 Yıllık Konferansı"na ev sahipliği yapıyor

Yeditepe Üniversitesi, 29. Avrupa Üniversiteler Birliğinin (EUA) 2026 Yıllık Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

Avrupa'daki yaklaşık 900 üniversiteyi temsil eden EUA'nın 2026 Yıllık Konferansı, ilk kez Türkiye'de gerçekleştiriliyor.

Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da bugün başlayan ve yarın sona erecek konferansa, 41 ülkedeki 260 kurumdan rektör, üniversite yöneticileri, politika yapıcıları ve uzmanlar olmak üzere yaklaşık 500 davetli katıldı.

Eğitimden dijital dönüşüme kadar kritik başlıkların tartışıldığı oturumlarla devam eden konferansta, eğitim programlarının geleceği, araştırma ve inovasyon alanında ortak projeler, üniversite-sanayi işbirlikleri ve gençlerin değişen beklentileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Üniversitelerin birbirleriyle, kamu kurumlarıyla ve özel sektörle nasıl daha güçlü işbirlikleri kurabileceği, dijitalleşmenin eğitim ve araştırma üzerindeki etkileriyle üniversitelerin bu sürece nasıl uyum sağlayacağı da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Güven, tamamlayıcılık ve etki ilkeleri

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Değişen Bağlamlarda Üniversiteler Arası İş Birliği" ana temasıyla düzenlenen konferansın açılışındaki konuşmasında, etkinliğin ilk kez Türkiye'de düzenleniyor olmasının kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Üniversiteler arası işbirliğinin bir gereklilik olduğunu vurgulayan Durman, "Kanaatimce, üniversite işbirliklerinin geleceği üç temel unsur üzerine inşa edilmelidir. Güven, tamamlayıcılık ve etki. Bu ilkeler, gelenek ile bağlantılı bir dünyada ortaya çıkan yeni imkanları buluşturarak, yenilikçi, kapsayıcı ve dönüştürücü bir yükseköğretim geleceği inşa edebilmemiz açısından hayati öneme sahiptir." dedi.

Durman, Türkiye'nin Avrupa Birliği vizyonuna ilişkin olarak, "Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik perspektifinin, yalnızca Türkiye için değil, Avrupa'nın daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha ileriye dönük bir gelecek inşa etmesi açısından da kritik önemde olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeditepe Üniversitesi olarak işbirliğini ikincil bir faaliyet olarak değil, kurumsal misyonumuzun temel bir unsuru olarak gördüklerine dikkati çeken Durman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amacımız küresel yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmek, uluslararası bilimsel üretime katkı sağlamak ve anlamlı ortaklıklar aracılığıyla topluma değer sunmaktır. Elbette farklı düzenleyici yapılar, tanınma sistemleri, finansman modelleri, hareketlilik kalıpları ve kurumsal kapasiteler gibi çeşitli zorlukların farkındayız. Ancak bu farklılıklar bizi ayrışmaya değil, daha derin diyalog kurmaya, dayanışmayı güçlendirmeye ve daha akıllı, daha ilkesel işbirlikleri geliştirmeye yönlendirmelidir."

Dünyada yaşanan insani acılara ve çatışmalara da değinen Durman, "Sivillerin yaşadığı acılar, masum hayatların kaybı ve yok olan yaşamlar, umutlar ve gelecekler, hepimize ortak bir ahlaki sorumluluğu hatırlatmaktadır. Üniversiteler olarak bizler insan onurunu, aklı, diyaloğu ve barışı savunuyoruz. Bu savaşların en kısa sürede sona ermesini ve geleceğin adalet, merhamet ve kalıcı barış temelinde şekillenmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yenilikçi yöntem ve araçları da inceleyeceğiz"

EUA Başkanı Prof. Dr. Josep Maria Garrell de konferansta 41 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığını belirterek, bu durumun farklı bakış açıları, gelecek iki gün boyunca tartışmalarını yönlendirmeye ve zenginleştirmeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Garrell, bu sene üniversitelerin varoluşunun tam merkezinde yer alan bir konu olan "işbirliği"ni ele alacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kurumlar, sektörler ve sınırlar arasında, eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarında birlikte çalışmak, üniversitelerin faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle konferans boyunca, kurumlar arası işbirliklerini, kamu sektörü, endüstri ve diğer paydaşlarla kurulan ortaklıkları, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ele alacağız. Ayrıca, üniversitelerin bu ortaklıkları geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için kullandığı yenilikçi yöntem ve araçları da inceleyeceğiz."

EUA Yükseköğretim Politikaları Direktörü ?Michael Gaebel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EUA'nın, tüm Avrupa yükseköğretim sektörünün ortak amacı için olduğunu ve kendilerinin bu sektörün sahip olduğu çeşitliliğe değer verdiklerini söyledi.

Türkiye'de olmanın, var olan farklı perspektifleri göstermenin bir yolu olduğunu dile getiren Gaebel, "EUA'nın 60 üyesinin bulunduğu Türkiye'ye gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu burada gerçekleştirdiğimiz ilk yıllık konferans. Türkiye'ye ve yükseköğretim sektörüne oldukça aşinayız." diye konuştu.

Gaebel, Türkiye'nin Bologna Süreci'nin erken üyelerinden biri olduğunu ve Avrupa Yükseköğretim Alanı'na 2001'de katıldığını hatırlatarak, gerçekten öncü ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük yükseköğretim sistemlerinden birine sahip olduğuna işaret eden Gaebel, "Bu nedenle Türkiye'nin reformlara aktif olarak katılması gerçekten önemli. Bunun Türkiye'nin toplumu ve ekonomisi için faydalı olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda Avrupa Yükseköğretim Alanı için de bir fayda." diye konuştu.

Üniversiteler arasındaki rekabetten çok bahsettiklerini ve rekabetin hala olduğunun altını çizen Gaebel, "Ancak son 10 yılda gördüğümüz şey, Avrupa'nın ortaya koyduğu modelin, üniversitelerin işbirliği, Erasmus+ gibi Avrupa programları tarafından da desteklenen üniversite değişimlerinin önem kazandığıdır. Özellikle 2018'de başlatılan Avrupa Üniversiteleri Girişimi ve Avrupa İttifakları sayesinde bu eğilim arttı." şeklinde konuştu.