YEDAŞ, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda Genç Yeteneklerle Buluştu

Samsun'da elektrik dağıtım şirketi, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda genç yeteneklerle buluştu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi A.Ş. (YEDAŞ), 14-15 Nisan tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na (OKAF'25') katıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve "Yetenek Her Yerde" mottosuyla Türkiye genelinde düzenlenen bölgesel kariyer fuarlarının Orta Karadeniz ayağı, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. YEDAŞ, fuarda yer alan önemli firmalar arasında yerini alarak; öğrenciler ve yeni mezunlarla doğrudan iletişim kurdu. İnsan kaynakları ekibi, standı ziyaret eden katılımcılara şirketin işe alım süreçleri, staj olanakları ve yetenek programları hakkında detaylı bilgi sundu.

Fuara katılan gençler, doğrudan iş ve staj başvurusu yapma fırsatı buldu. Şirket temsilcileri, kariyer fuarlarının genç yeteneklerle buluşmak, onların beklenti ve hedeflerini anlamak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. YEDAŞ, geleceğin profesyonellerine kariyer yolculuklarında rehberlik etmeyi ve sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekleri erken aşamada tanıyarak gelişim fırsatları sunmayı temel hedefleri arasında görüyor. Bu kapsamda üniversitelerle iş birliklerine ve genç yetenek programlarına öncelik veriliyor.

"Bu fuar bizim için ayrı bir anlam taşıyor"

Kariyer fuarına dair değerlendirmelerde bulunan YEDAŞ İnsan Kaynakları Koordinatörü Serkan Aydın, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bu anlamlı etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduk. Kurumumuzu ve sunduğumuz kariyer fırsatlarını genç yeteneklere tanıtma şansı bulduğumuz bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 2025 yılı içinde katıldığımız beşinci kariyer fuarı olması nedeniyle bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Benzer etkinliklerde gençlerle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdüren YEDAŞ, geleceğin iş gücüne yatırım yapma vizyonuyla her fırsatta gençlerle bir araya gelmeyi sürdüreceğini belirtti. - SAMSUN