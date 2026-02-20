Haberler

Yurt Dışı ÜFE ocakta aylık yüzde 4,06, yıllık yüzde 35,12 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin (YD-ÜFE) Ocak ayı verilerini açıkladı. YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 4,06, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,12 artış gösterdi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,06, yıllık bazda yüzde 35,12 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 4,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,12 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 27,63 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57, imalatta yüzde 34,76 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 32,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14, enerjide yüzde 11, sermaye mallarında yüzde 35,06 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32, imalatta yüzde 3,94 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 3,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87, enerjide yüzde 4,75, sermaye mallarında yüzde 4,2 artış kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları











Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,71,370,420,971,72,952,250,09-0,860,91
20252,012,054,064,412,403,423,031,322,010,91,021,88
20264,06










YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları











Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202132,5128,2733,1935,3139,643,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,9
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,4
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,4128,6732,3530,725,1923,5
202520,4720,0819,3422,9225,3428,3830,0628,0127,7128,753132,46
202635,12










Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha