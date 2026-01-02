Yatırımlarını Mısır'a taşıyan iş insanlarına kritik uyarı! İki büyük tehlike var

Tekstil sektörün son dönemdeki gözde ülkesi Mısır. Maliyetlerinin düşürmek isteyen tekstilciler yatırımlarını Mısır'a taşıyor. Artar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Artar, fabrikalarını Mısır'a götüren yatırımlara çok kritik uyarılarda bulundu.

Tekstil sektöründe artan maliyetler nedeniyle bazı şirketlerin yatırımlarını Mısır'a taşıdığına dikkat çeken Artar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Artar, bu eğilimin beraberinde önemli riskler getirdiğini söyledi. Son günlerde sanayici çevrelerinden "Operasyonları neden Mısır'a taşımıyorsunuz?" sorusunu sıkça duyduklarını belirten Artar, yaklaşımlarının net olduğunu vurguladı.

Artar, "Mısır ve benzeri pazarlar düşük maliyet avantajı sunabilir; ancak orada yüksek kaliteyi, o ince işçiliği ve inovasyonu bulamazsınız. Bizim için mesele sadece kâr marjını artırmak değil; yüksek kalite, katma değer ve istikrar sacayağını korumaktır" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİNİZİ KENDİNİZ YETİŞTİRİRSİNİZ"

Mücahit Artar, yurt dışına taşınmanın yalnızca ekonomik değil, stratejik açıdan da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bilgi birikimi ve tecrübenin başka ülkelere aktarılmasının uzun vadede rekabeti büyütebileceğini söyledi.

Artar, "Başka bir ülkeye gidip onlara tüm bilgi birikiminizi ve tecrübenizi aktardığınızda, aslında yarın size rakip olacak bir pazarın temelini kendi ellerinizle atmış oluyorsunuz. Sırf maliyet düşürmek adına, gelecekte bize rakip olacak bir yapıyı eğitmek bizim vizyonumuzla uyuşmuyor" dedi.

"KÖKLERİMİZİ BIRAKIP GİTMEK BİZE YAKIŞMAZ"

Türkiye'de üretime devam edeceklerinin altını çizen Artar, kısa vadeli maliyet baskısı nedeniyle köklü yatırımların taşınmasının doğru bir strateji olmadığını savundu.

"En ufak bir zorlukta köklerimizi bırakıp gitmek bize yakışmaz. Biz Türkiye'de kalarak doğru ve istikrarlı olanı inşa etmeye devam ediyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.