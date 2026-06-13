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Yatırımcı rehberi

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,13, BES fonları ise yüzde 1,20 değer kaybetti. En çok kazandıran para piyasası fonları olurken, en çok kaybettiren kıymetli maden fonları oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,13, BES fonları yüzde 1,20 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,77 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden yüzde 7,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,75 ile "Para Piyasası"nda görülürken en fazla değer kaybeden yüzde 7,23 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-1,131020980
Borsa Yatırım Fonları-2,16822
Borçlanma Araçları Fonları0,427312
Fon Sepeti Fonları-3,131280
Hisse Senedi Fonları-1,8011168
Karma ve Değişken Fonlar-1,9337131
Katılım Fonları-1,335838
Kıymetli Maden Fonları-7,32026
Para Piyasası Fonları0,77790
Serbest Fon-0,86750525
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-1,20104294
Başlangıç Fonları0,73100
Borçlanma Araçları-0,021726
Değişken-1,012697
Devlet Katkısı-0,60012
Endeks-1,7004
Fon Sepeti Fonu-2,61221
Hisse Senedi-1,80140
Karma-1,91110
Katılım-1,161331
Kıymetli Madenler-7,23020
OKS Katılım0,28177
OKS Standart-0,32010
Para Piyasası0,75130
Standart-0,36013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,4230

(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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