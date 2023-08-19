Yatırım Fonlarından Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon En Fazla Kazandıran

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 33,94 ile Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon oldu. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise 7,25'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: ...