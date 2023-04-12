Yatağan Girme Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine...

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Girme Barajı ekonomiye yıllık 129 milyon 513 Bin lira kazandıracak

Turizmin incisi Muğla'nın kendilerine sunulan su imkanlarını büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; "Temelden 71 buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar zirai arazinin sulanması hedeflenmekte olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile ürün desenini çeşitlendirip dekar başına 6 bin 300 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 135 milyon 513 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir" dedi

Girme Barajı'nın yüzde 90'nı tamamlandı

Girme Barajı inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; "Barajın gövde dolgusu tamamlanmış olup, rezervuar alanında membran kaplama imalatı çalışmaları devam etmektedir. Girme Barajı inşaatında fiziki olarak yüzde 90 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir" dedi. - MUĞLA