Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Güncelleme:
ABD merkezli bir firmanın geliştirdiği altın kiralama sisteminin Türkiye'de uygulanması planlanıyor. Modelle, vatandaşların yastık altında tuttukları altınları işletmelere kiralayarak aylık gelir elde etmesi amaçlanıyor. Yaklaşık 4.500 tonluk yastık altı altının ekonomiye kazandırılması hedeflenirken, sistemde altınlar belirli süreli sözleşmelerle kiralanıyor ve süre sonunda aynı gram ve ayarda vatandaşa geri teslim ediliyor.

  • Türkiye'de yastık altında yaklaşık 4.500 ton, 300 milyar dolar değerinde altın bulunuyor.
  • ABD merkezli bir firma tarafından geliştirilen altın kiralama sistemi Türkiye'de uygulanmaya hazırlanıyor.
  • Altın kiralama sistemi, vatandaşların fiziki altınlarını işletmelere kiralayarak düzenli gelir elde etmesini sağlıyor.

Türkiye'de yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması için yeni bir model gündemde. ABD merkezli bir firma tarafından geliştirilen ve Avrupa ile Amerika'da rafineri, kuyumculuk ve sanayi sektörlerinde kullanılan "altın kiralama sistemi", Türkiye'de uygulanmaya hazırlanıyor. Sistemle, vatandaşların fiziki altınlarını işletmelere kiralayarak düzenli gelir elde etmesi hedefleniyor.

YASTIK ALTINDA 300 MİLYAR DOLARLIK ALTIN VAR

Ekonomistler, Türkiye'de yastık altında yaklaşık 4.500 ton — yaklaşık 300 milyar dolar değerinde — altın bulunduğunu belirtiyor. Bu modelle hem vatandaşlara pasif gelir yaratılması hem de milli ekonomiye önemli miktarda likidite sağlanması amaçlanıyor.

ALTIN KİRALAMA SİSTEMİ NEDİR?

HisseNet'te yer alan bilgilere göre model, bireylerin sahip oldukları fiziki altını belirli bir sözleşme kapsamında işletmelere kiralamasına dayanıyor. Daha önce ABD ve birçok Avrupa ülkesinde kullanılan yöntem; kuyumculuk, rafineri ve endüstriyel üretim süreçlerinde yaygın olarak uygulandı. Sistemde altın sahibi ile altına ihtiyaç duyan işletmeler, lisanslı aracı kurumlar tarafından eşleştiriliyor. Kiralama süresi dolduğunda altın, vatandaşa teslim edildiği aynı gram ve ayarla geri iade ediliyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

1. Teslim ve Kayıt

Vatandaş, fiziki altınını bankaya, rafineriye veya yetkili aracı kuruma teslim ediyor; ayar ve gramaj resmi olarak kaydediliyor.

2. Kiralama Sözleşmesi

Taraflar arasında 3, 6 veya 12 aylık sözleşme yapılıyor. Getiri oranı bu sözleşmede belirleniyor.

3. Altının Kullanılması

Altın, anlaşmalı firmalar tarafından üretimde veya ticari faaliyetlerde değerlendiriliyor.

4. Aylık Getiri

Altının gramına göre hesaplanan kira geliri vatandaşa her ay ödeniyor. Ödeme TL, dolar veya altın olarak yapılabiliyor.

5. Altının İadesi

Süre bitiminde altın, vatandaşa teslim edildiği ayar ve gramda eksiksiz şekilde geri veriliyor. İsteyenler için süreç yeniden başlatılabiliyor.

VATANDAŞ İÇİN AVANTAJLAR

  • Evde tutulan altın pasif gelir kaynağına dönüşüyor.
  • Kaybolma, çalınma ve saklama riskleri ortadan kalkıyor.
  • Getiriler altın, TL veya döviz cinsinden alınabildiği için seçenek esnekliği sağlıyor.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
