YASED 45. Olağan Genel Kurulu Toplantısı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Tolga Demirözü, küresel gelişmelerle birlikte Türkiye'nin de önemli bir ekonomik dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, "Ekonomimizin güçlü yönleri açık, derinliği olan bir iç pazar, talep yapısı, çeşitlenmiş sektörler, küresel erişim ve nitelikli insan kaynağı ile birlikte ülkemiz, ihracat ürün ve pazar çeşitliliği açısından da dünyada önemli bir konumda. Bu da yatırım kararlarımız açısından güçlü bir temel oluşturuyor." dedi.

YASED'in düzenlediği 45. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YASED Başkanı Demirözü, YASED'in yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Demirözü, burada yaptığı konuşmada, küresel belirsizliklerin devam ettiği 2026'nın ilk çeyreğini geride bırakırken, bu süreci güçlü bir istişare ve dayanışmayla yönetmiş olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bu süreçte birlikte hareket ettikleri tüm paydaşlarıyla aynı zeminde buluşabilmenin kendileri için en büyük kazanımlardan biri olduğunu kaydeden Demirözü, her biri sektöründe küresel liderler arasında yer alan 37 ülkeden gelen 280 üyeleriyle, Türkiye'nin üretimine, ticaretine, istihdamına, teknolojik gelişimine katkılarını artırdıkları bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

Demirözü, "Tüm zorluklara rağmen uluslararası doğrudan yatırım yüzde 12 artarak 13,1 milyar dolara ulaştı. Üretken yatırımın bu kompozisyon içindeki oranının yüzde 44 olması da ayrıca dikkat çekici. Bu yatırımları destekleyecek politika diyaloğu ve uygulama araçlarında önemli ilerlemeler kaydettik. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm kapsamında, 5G, emisyon ticaret sistemi, yenilenebilir enerji yatırımları, teşvik sistemi, GDPR uyumu gibi başlıklarla somut adımlar atıldı." diye konuştu.

"Ticaret politikalarındaki dalgalanmalar koruyucu eğilimleri artırıyor"

YASED Başkanı Demirözü, küresel ölçekte iyi bir işbirliği örneği olan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın liderliğinde önemli ilerlemeler kaydettiklerine işaret ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'ne YOİKK çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Demirözü, "YOİKK, yatırım süreçlerinden istihdam modellerine, AR-GE teşviklerinden sanayi bölgesi planlamasına, İklim Kanunu'ndan önümüzdeki COP31'e giden süreçte yeni çevre düzenlemelerine kadar çok geniş alanda somut ilerlemeler sağladı. Bunun yanında kamu ve özel sektör arasında sürekli ve yapıcı bir istişare zemini oluşturması açısından da çok büyük değer taşıyor. Bizler bu işbirliğinin önümüzdeki dönemde de daha güçleneceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyadaki değişimi doğru okumanın ve buna zamanında cevap verebilmenin küresel yatırımcılar olarak herkesin odağında olduğunu aktaran Demirözü, küresel büyümenin zayıf seyrettiği ve belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiklerini vurguladı.

Demirözü, jeopolitik gelişmelerin, finansal koşulların ve demografik dinamiklerin yatırım ortamını zorlaştırırken, mali ve parasal politikalara dair belirsizliklerin de yatırımcı güvenini sınırladığına dikkati çekerek, "Bununla birlikte küresel ölçekte işbirliğinin zorlaştığı ve politika önceliklerinin ayrıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Ticaret politikalarındaki dalgalanmalar koruyucu eğilimleri artırırken, gelişmekte olan ekonomilerin böyle bir ortamda büyümeyi yakalaması da zorlaşıyor." dedi.

"Türkiye de önemli bir ekonomik dönüşüm sürecinden geçiyor"

Tolga Demirözü, küresel gelişmelerle Türkiye'nin de önemli bir ekonomik dönüşüm sürecinden geçtiğini kaydederek, maliyet yapısındaki değişimin, konunun sadece para ve maliye politikaları ile değil, aynı zamanda sanayi ve ticaret politikalarıyla ele alınmasını gerekli kıldığını söyledi.

Demirözü, bu dönemdeki başarının yüksek verimlilikle ve yüksek katma değerli ürünler üreten bir sanayi kompozisyonu olacağından tereddütleri olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ekonomimizin güçlü yönleri ise açık, derinliği olan bir iç pazar, talep yapısı, çeşitlenmiş sektörler, küresel erişim ve nitelikli insan kaynağı ile birlikte ülkemiz, ihracat ürün ve pazar çeşitliliği açısından da dünyada önemli bir konumda. Bu da yatırım kararlarımız açısından güçlü bir temel oluşturuyor. Bu zorlu koşullara rağmen Türkiye, her zaman fırsatlar sunabilen bir ülke olmaya da devam ediyor. Bu noktadan hareketle daha güçlü bir yatırım ortamı için iki hususun altını çizmek isteriz. Birincisi, küresel gündemin hızla değiştiği bir ortamda, gündemde ilerleme gerçekleştirmemek, geriye gitmek anlamına geldiğinin gerçeğidir."

Gümrük Birliği modernizasyonu konuşurken 'Made in EU' yaklaşımı, dijital dönüşüm başlıkları altındaki kişisel veriler, siber güvenlik ve bulut bilişim tartışılırken yapay zeka ve veri merkezlerinin hızla öne çıkan planlamaları, enerji güvenliğini değerlendirirken petrol fiyatlarındaki artışın portföy çeşitliliği ihtiyacını daha kritik hale getirmesi, bu dinamik yapıların somut örnekleridir. Bu nedenle atılacak her adım yalnızca bugünü şekillendirmez, bununla birlikte yeni gündemi de yakalama açısından oldukça kritik ve belirleyici olacaktır. Bu süreçte elde edilen her ilerlemenin yatırımcı güveni açısından somut bir kazanım olacağı da nettir. Bugün burada bizimle olan tüm paydaşlarımız bu ilerlemenin en önemli destekçileridir."

Önemli gördükleri ikinci hususun ise ilerlemenin öngörülebilir ve istişare dayalı bir şekilde yürütülmesi olacağını aktaran Demirözü, iş dünyasının yönünü bulmaya çalıştığı bu dönemde düzenlemelerin sektörle yakın diyalog içinde ve öngörülebilir şekilde ilerlemesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Demirözü, bu noktada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ve Bakan Kacır'a sağladıkları açık, yapıcı diyalog ortamı için teşekkür ettiklerini ve bu yaklaşımın gelecek süreçlerde de devam etmesinin kendilerinin beklentisi olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından YASED ile Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.