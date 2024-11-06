Üye Girişi
Haberler

Yaşar Arslan, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Kasım itibarıyla Kazancı Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Arslan, enerji sektörüne katkı sağlamak üzere yeni görevine başlayacak.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe global bir güç olma vizyonu ve sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisiyle ilerleyen Kazancı Holding, kurumsal yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, kasım itibarıyla Kazancı Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Açıklamada, söz konusu atamanın, enerji sektöründeki uzun vadeli hedefler ve yenilikçi yatırım planları doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Sektörde uzun yıllara dayanan deneyime ve stratejik bilgi birikimine sahip Arslan, yeni göreviyle holdingin "2030 Global Strateji" hedeflerine önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Arslan, yeni görevinin yanı sıra Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi mezunu Arslan, çeşitli şirketlerdeki görevlerinin ardından, İGDAŞ İstanbul Doğal Gaz Projesi'nde beş yıl çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı.

Arslan, 2004'te Aksa Doğalgaz'a Genel Koordinatör ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katıldıktan sonra, 2010'da Aksa Doğalgaz Dağıtım ve Ticaret Grup Başkanlığı'na atandı.

Kazancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım ve doğal gaz toptan alanındaki 21 şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdüren Arslan, Kasım 2024 itibarıyla Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) kurucuları arasında yer alıp başkanlık görevini üstlenen Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Gökçek Ankara halkına mesaj attı, Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Narin cinayeti davası ne zaman? Narin Güran'ı kim öldürdü? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Bayern Münih- Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! Beşiktaş Malmö maçı muhtemel 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.