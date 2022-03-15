Yasak 15 Haziran'a kadar sürecek

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – İç sularda 3 ay sürecek olan Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasağı 15 Mart itibariyle başladı.

Düzce Valiliği iç sularda av yasağının başladığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada "Ticari ve amatör avcılığı düzenleyen tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasaktır. Akarsularımızda olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbesttir. Yasağın başladığı tarihte elinde Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüketim yerlerinin tesisin bulunduğu yerdeki İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde stok tespiti yaptırmaları ve 22 Mart 2022 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerekmektedir. 15 Haziran'a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satan balıkçılara idari para cezası ile yasaklı ürüne ve av aracına el koyma işlemi uygulanacaktır" denildi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Bakanlığımızca yapılan balıklandırma çalışmaları ile göl ve göletlerdeki balık popülasyonlarının desteklenmesi, ekosistemlerinin canlı tutulması, turizme yönelik sportif amaçlı balık avcılığı ve yöre halkının istifade etmesinin amaçlandığını belirtmiştir. Su ürünleri avcılığı yapan kişilerin, 15 Mart – 15 Haziran arasında geçerli olan av yasaklarına, balıkların yılda en az bir kez üremelerine imkan tanınması ve av yasağı dışındaki zamanlarda da yer-boy yasaklarına uyulması gerekmektedir" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi