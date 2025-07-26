Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar

Emekli maaşını taşımak isteyenler bankaların promosyon kampanyalarını araştırıyor. Bazı bankalar emekli maaş promosyonunu 27 bin TL'ye kadar çıkarttı. İşte Yapı Kredi, Akbank, ING, Ziraat ve diğer bankaların 2025 Temmuz kampanya detayları...

Emekliler için Temmuz ayı promosyon rekabeti hız kazandı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere verdikleri promosyon tutarlarını güncelledi. 2025 Temmuz itibarıyla bazı özel bankalar ödemeleri 27 bin TL'ye kadar yükseltirken, kamu bankaları da yeni tekliflerle dikkat çekiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verdikleri takdirde bu ödemelerin tamamına hak kazanabiliyor. Promosyon kampanyalarına kredi kartı kullanımı, fatura talimatı ya da ek ürün şartları da dahil ediliyor.

Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte 2025 Temmuz ayı itibarıyla bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları:

TEB'TEN 21.000 TL'YE VARAN EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Teb, emekli maaşını taşıyanlara 21.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Maaşı 0 - 10.000 TL arasında olanlara 5.000 TL nakit promosyon verilirken ek olarak da 9.000 TL promosyon veriliyor. Emekli maaşını taşıyanlar toplamda 14.000 TL promosyon kazanabiliyor. 10.000 - 15.000 TL emekli maaşı alanlar 8.000 nakit promosyon kazanırken 9.000 TL ek promosyon kazanıyor. Toplamda 17.000 TL kazanabiliyor. Maaşı 15.000 ile 20.000 TL arasında olanlar ise 10.000 TL nakit promosyon kazanırken ek olarak 9.000 TL promosyon kazanıyor. Toplamda 19.000 TL promosyon kazanmış olacak. Maaş bandı 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL nakit promosyon kazanırken 9.000 TL ek promosyon kazanıyor. Toplam promosyon oranı 21.000 TL oluyor. Kampanya detaylarına bankanın web sitesinden ulaşılabiliyor.

GARANTİ BANKASI'NDAN 25.000 TL'YE VARAN EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Emeklilere yönelik promosyon yarışına Garanti BBVA da iddialı bir kampanyayla katıldı. Banka, 25 Temmuz – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyayla emekli maaşını taşıyanlara toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Buna ek olarak, bankanın sunduğu ürünleri kullanan müşteriler 10.000 TL'ye kadar bonus kazanabiliyor.

İşte kampanya detayları:

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus

2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL bonus

Yeni sigorta poliçesi yaptıranlara 2.000 TL bonus

Tüm bu ödemelerle birlikte emekliler, Garanti BBVA üzerinden toplamda 25.000 TL'ye varan ödül alma şansına sahip oluyor.

AKBANK'TAN 17.500 TL'YE VARAN PROMOSYON

Akbank, Temmuz 2025 döneminde emeklilere özel yeni promosyon kampanyasını duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için hazırlanan kampanya kapsamında, maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca alma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor.

Bununla da sınırlı değil. Kampanya kapsamında Akbank vadesiz hesaplardan veya Axess/Wings kredi kartlarından verilecek ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL ek nakit ödül veriliyor. Böylece emekliler toplamda 17.500 TL'ye varan ödül fırsatından yararlanabiliyor.

Akbank'ın Temmuz 2025 emekli promosyon kampanyasında verilecek nakit destek, emeklinin aylık maaş tutarına göre kademeli şekilde belirleniyor. Promosyon ödemeleri şu şekilde:

Aylık emekli maaşı 0 – 9.999 TL arasında olanlara 5.000 TL promosyon ve 1.250 TL ek ödeme ile toplam 6.250 TL,

10.000 – 14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL promosyon ve 2.000 TL ek ödeme ile toplam 10.000 TL,

15.000 – 19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL promosyon ve 2.500 TL ek ödeme ile toplam 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ve 3.000 TL ek ödeme ile toplam 15.000 TL ödeme yapılacak.

Bu tutarlara ek olarak, kampanya döneminde verilen ilk 5 otomatik fatura talimatı için toplamda 2.500 TL nakit ödül sunuluyor. Böylece emekliler en yüksek 17.500 TL'ye kadar ödül alma imkânına sahip oluyor.

QNB'DEN 20.400 TL'YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, Temmuz 2025 itibarıyla emeklilere yönelik sunduğu yeni kampanyayla dikkat çekiyor. SGK emekli maaşını 31 Temmuz 2025'e kadar bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını QNB'den almayı taahhüt eden emeklilere toplamda 20.400 TL'ye varan emeklilik ödülü veriliyor.

İşte QNB Finansbank'ın emekli promosyon kampanyası detayları:

0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere:

6.250 TL promosyon + 3.000 TL fatura talimatı ödülü + 2.400 TL kredi kartı iadesi = 11.650 TL

10.000 – 14.999 TL maaş alanlara:

10.000 TL promosyon + 3.000 TL fatura talimatı ödülü + 2.400 TL iade = 15.400 TL

15.000 – 19.999 TL aralığında olanlara:

12.500 TL promosyon + 3.000 TL + 2.400 TL iade = 17.900 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara:

15.000 TL promosyon + 3.000 TL + 2.400 TL iade = 20.400 TL

YAPIKREDİ'DEN 27.000 TL'YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlar Temmuz ayında önemli bir fırsattan yararlanıyor. Banka, 15 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Promosyon ödemeleri, emeklinin net maaş tutarına göre belirlenirken; fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık kullanımına özel ek nakit ödüllerle toplam ödeme tutarı ciddi oranda yükseliyor.

İşte detaylı ödeme planı:

0 – 9.999 TL maaş alanlara:

6.250 TL promosyon + 2.000 TL fatura talimatı + 2.000 TL kredi kartı harcaması + 2.000 TL dijital aktiflik = 12.250 TL

10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlara:

10.000 TL promosyon + 3.000 TL fatura talimatı + 3.000 TL kredi kartı harcaması + 2.000 TL dijital aktiflik = 18.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş alanlara:

12.500 TL promosyon + 4.000 TL fatura talimatı + 4.000 TL kredi kartı harcaması + 2.000 TL dijital aktiflik = 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara:

15.000 TL promosyon + 5.000 TL fatura talimatı + 5.000 TL kredi kartı harcaması + 2.000 TL dijital aktiflik = 27.000 TL

İŞ BANKASI'NDAN 21.000 TL'YE VARAN EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan ya da ilk maaş ödemesini İş Bankası üzerinden almak isteyen SGK emeklilerine 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Buna ek olarak, kampanya kapsamında belirlenen koşulların sağlanması durumunda 6.000 TL'ye kadar ek promosyon ödemesi yapılabiliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 21.000 TL'ye ulaşıyor. Detaylı bilgiye bankanın web sitesinden ulaşılabiliyor.

VAKIFBANK'TAN 27.000 TL'YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU

VakıfBank, SGK emekli maaşını yeni taşıyan müşterilerine yönelik 27.000 TL'ye varan ödeme fırsatı sunduğu kampanyasını duyurdu. 1 Şubat – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya, yalnızca maaşını ilk kez VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerini kapsıyor.

DENİZBANK'TAN EMEKLİLERE 27.000 TL'YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU

16 Temmuz – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, emekli maaşını DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca alma sözü veren müşterilere 27.000 TL'ye varan ödül fırsatı sunuluyor. Kampanyadan, maaşını ilk kez DenizBank'a taşıyanlar ile mevcut taahhüt süresi bu dönem içinde sona eren emekliler yararlanabiliyor.