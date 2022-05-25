Eskişehir'de yılın ilk çeyreğinde bin 573 daireye yapı ruhsatı verildi - Haberler

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Eskişehir'de yılın ilk çeyreğinde bin 573 daireye yapı ruhsatı verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Eskişehir'de yılın ilk çeyreğinde bin 573 daireye yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de 2022 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 573 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de 2022 yılı Ocak-Mart döneminde yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 573 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılının birinci çeyreğine ait yapı izin istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9 azaldı. Yapı ruhsatı verilen yapılan yüzölçümü ise yüzde 21,8 azaldı. 2022'nin ilk çeyreğinde Eskişehir'de yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise bin 573 olarak kayıtlara geçti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel, Ekonomi, Güncel, Haberler

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