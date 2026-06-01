Anthropic, halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli başvuru yaptı

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, ilk halka arz süreci kapsamında SEC'e gizli taslak kayıt beyanı sundu. Hisse sayısı ve fiyat aralığı henüz belirlenmedi.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, planlanan ilk halka arz süreci kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, halka arz planı çerçevesinde "S-1 Formu" olarak adlandırılan taslak kayıt beyanının SEC'e gizli olarak iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu, SEC inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından halka açılma seçeneğini bize sunuyor. Önerilen halka arz, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olacak." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, halka arz kapsamında satışa sunulacak hisse sayısı ve fiyat aralığının henüz belirlenmediği aktarıldı.

ABD'deki düzenleyici çerçeveye göre bu tür gizli başvurular, şirketlerin halka arz öncesinde kayıt sürecine ilişkin belgeleri kamuya açıklamadan SEC ile ön inceleme ve değerlendirme sürecinden geçmesine imkan tanıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
