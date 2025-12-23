Mitsubishi Electric'ten üretim sürecinde yapay zekanın rolüne ilişkin değerlendirme

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Pazarlama Koordinatörü Jacek Smoluch, üretim sektöründe yapay zeka kullanımına değerlendirerek, bu alanda başarının sağlam temeller üzerine inşa edilen küçük ama istikrarlı adımlarla gelebileceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler ve dünya genelinde artan uygulama örneklerine rağmen, üretim sektöründe yapay zeka kullanımı sınırlı düzeyde ilerliyor.

Otomasyon alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler, üretim süreçlerinde önemli bir dönüm noktası yarattı.

Uzmanlar, dijital dönüşümün kısa vadeli değil, uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkati çekerken, küresel ölçekte artan enerji maliyetleri, sürdürülebilirliği bir pazarlama söylemi olmaktan çıkararak işletmeler için stratejik bir zorunluluk haline getirdi.

Küresel tedarik zincirlerinde, özellikle Asya kaynaklı sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar, üreticileri yerel tedarik ve kaynak kullanımına yönlendiren güçlü bir eğilimi beraberinde getirdi. Bu dönüşüm tedarik süreçlerinde güvenilirliği artırırken, daha kısa taşıma mesafeleriyle çevresel etkinin azalmasına katkı sağlıyor. Böylece işletmeler, sürdürülebilirliği ve operasyonel verimliliği doğal bir denge içinde bir araya getirebiliyor.

Yapay zeka destekli bakım sistemlerinde son dönemde önemli ilerlemeler kaydedilirken, bu sistemler, ekipmanlardan gelen verileri gerçek zamanlı analiz ederek olası arızaları önceden tahmin ediyor ve performansı oldukça verimli bir düzeyde tutuyor.

İş gücü alanında insanları tamamen sistem dışına itmek yerine, görev dağılımını yeniden şekillendiren ve yeniden beceri kazandırmaya odaklanan projelere ortam hazırlan yapay zeka uygulamalarında her çalışan dönüşüme aynı hızda uyum sağlayamıyor. Bu da dijital dönüşümde değişim yönetiminin kritik önemini gösteriyor.

Yapay zeka destekli sürdürülebilirlik, yerelleşen tedarik zincirleri, optimizasyon sistemleri ve iş gücü dönüşümü gibi eğilimlerin birleşimi, üretim süreçlerini yeniden şekillendiriyor.

Dönüşüm sürecine uzun vadeli bakış

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Pazarlama Koordinatörü Jacek Smoluch, dönüşüm sürecine uzun vadeli bir bakışın gerekliliğini vurguladı.

Enerji verimliliğinin yalnızca çevreci bir mesaj olmadığının altını çizen Smoluch, elektrik fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde, enerji tüketimini iyileştirmenin karlılığı korumanın anahtarı haline geldiğini ifade etti.

Bu gelişmenin maliyet optimizasyonuna odaklanan yapay zeka destekli enerji yönetim sistemlerinin üretim tesislerinde hızla yaygınlaşmasını sağladığına dikkati çeken Smoluch, "Sanayi devrimlerinin her biri insan emeğini yeniden tanımladı. Motorlar, elektrik ve bilgisayarlar iş yapış biçimimizi değiştirdi ama bugün onlarsız bir hayat düşünemiyoruz. Yapay zeka da benzer bir dönüm noktasında." ifadelerini kullandı.

Henüz sınırlı sayıda tesiste uygulanıyor olsa da yapay zeka destekli gerçek zamanlı optimizasyon sistemlerinin, üretimde anlık ayarlamalar yaparak verimliliği artırdığını ve israfı azalttığını belirten Smoluch, bu yaklaşımın, klasik veri toplama-analiz döngüsünden çıkarak anında tepki veren, otomatik sistemlere geçişin önünü açtığının altını çizdi.

Smoluch, "Yapay zekada başarı, sağlam temeller üzerine inşa edilen küçük ama istikrarlı adımlarla gelir. Bu bir yolculuktur, varış noktası değil." değerlendirmesini yaptı.