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Yapay Zeka E-ihracatı Dönüştürüyor

Yapay Zeka E-ihracatı Dönüştürüyor
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MentorX Kurucusu Emre Koca, yapay zekanın pazaryerlerine entegrasyonu ile iş süreçlerinde önemli değişiklikler yaşandığını, Türk şirketlerinin özellikle e-ihracatta büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Eski kuşakların direncinin, yeni neslin ihracat taleplerinin göz ardı edilmesiyle rekabet gücünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Koca, markalaşmanın önemine dikkat çekti.

MentorX Kurucusu Emre Koca, yapay zekanın pazaryerlerine entegrasyonuyla iş süreçlerinde köklü değişikliklerin yaşandığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Ticaret Odası ve Worldef E-Ticaret Vakfı tarafından düzenlenen E-ihracat Zirvesi, Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada, zirvedeki görüşlerine yer verilen Koca, yapay zekanın, süreçlerin daha sıkı yönetilmesini sağladığını ve insan faktörünü azalttığını kaydetti.

Koca, robot ve otomasyon kullanımındaki artışın, pazarlama ve üretim gibi alanları dönüştürdüğünü aktararak, "Bu değişimlere uyum sağlayan şirketler rekabette avantaj yakalıyor." açıklamasında bulundu.

Türk şirketleri için e-ihracatın büyük bir büyüme fırsatı sunduğunu ve bu alandaki en büyük engelin eski kuşakların direnci olduğunu vurgulayan Koca, "E-ihracatta yüksek bir potansiyel var. Ancak, ticari olarak doyuma ulaşmış şirket sahipleri yeni neslin ihracat taleplerini görmezden geliyor. Bu durum, özellikle B2B şirketlerinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Ürünlerin nihai alıcısına ulaşamaması ve müşteri datasına erişilememesi, distribütörlere bağımlılığı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, markalaşma eksikliğinin Türk şirketlerinin en büyük sorunu olduğunu belirterek, markalaşamayan şirketlerin, son kullanıcıya ulaşamadıkları sürece yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve gelecek nesillerin, mevcut iş modellerini sürdürememe riskiyle yüzleştiğini bu yüzden markalaşmanın, şirketlerin uzun vadeli başarısı için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı.

E-ihracat yapmak isteyen üreticilere önerilerde bulunan Koca, "İlk adım olarak pazaryerlerinde işe başlanmalı. Bu sayede hazır müşteri kitlesine kolayca ulaşılabilir. Yurt dışında şirketleşme ise ödeme süreçlerindeki engelleri aşmanın en etkili yolu." açıklamasında bulundu.

Koca, şirketlerin açılacakları pazarlardaki trendleri yakından takip etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, üretim süreçlerinin pazar standartlarına uygun şekilde planlanmasının önemini aktardı.

Yeni bir pazara girmeden önce, o bölgedeki müşteri taleplerinin ve standartların dikkatlice analiz edilmesi gerektiğini kaydeden Koca, "Doğru hazırlık yapılmadan başlanan girişimler başarısızlıkla sonuçlanabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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