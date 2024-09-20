Yapay Zeka Çipleri Telefonlara Entegre Ediliyor

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tolga Seçilmiş, yapay zeka çiplerinin telefonların içine entegre edilmesinin, kullanıcılar için hız, güvenlik ve enerji verimliliği gibi avantajlar sağlayacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka alanındaki son gelişme telefon alanında yaşandı. Yapay zeka çipleri artık telefonların içine entegre ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tolga Seçilmiş, teknoloji ve mobil alandaki rekabetin büyük ölçüde yapay zeka üzerinde yoğunlaşacağının öngörüldüğüne işaret ederek, yapay zeka çiplerinin telefonların içine entegre edilmesi gelişmesinin, kullanıcılar için hız, güvenlik ve enerji verimliliği gibi avantajlar sağlayacağını aktardı.

"A18 çipi"ni değerlendiren Seçilmiş, "Bu yeni çipler, yapay zeka işlemlerini telefonun içinde gerçekleştirerek verilerin daha hızlı ve güvenli şekilde işlenmesini sağlıyor, böylece kullanıcılara etkili geri dönüşler sunuyor." ifadelerini kullandı.

Çiplerin iki belirginin özelliği bulunduğunu kaydeden Seçilmiş, bu özelliklerin ilkinin "Anlık Veri İşleme ve Kişiselleştirme" olduğunu aktardı.

Seçilmiş, çiplerin telefonun içinde bulunmasının verilerin buluta gönderilmeden anında işlenmesini sağladığına dikkati çekerek, "Bu, kullanıcıların çeşitli işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerini mümkün kılıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yapay zeka çipi sayesinde aylık faturalarını analiz ederek tüketim artışlarını veya fiyat değişimlerini grafiksel olarak görebiliyor. Başka bir örnek olarak, yapay zeka çipi, kullanıcıların çektiği bir sanat eserinin tarihçesini ve sanatçısını anında analiz edip bilgi verebilir." açıklamasını yaptı.

Kullanıcıların kodlama veya elle ayar yapmaya gerek kalmadan yapay zekaya basit komutlar vererek işlemlerini kolayca gerçekleştirebildiğini vurgu yapan Seçilmiş, "Örneğin, 'Eve yaklaşınca fırını çalıştır ve yemeği pişirmeye başla' şeklinde bir komutla, yapay zeka sizin yerinize bu otomasyonu devreye sokuyor. Böylece yapay zeka çipleri, hem kişiselleştirilmiş öneriler sunarak hem de otomatik işlemler yaparak günlük yaşamı daha verimli ve konforlu hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dil engelini ortadan kaldırıyor

Seçilmiş, ikinci özelliğin "Gelişmiş Dil Kapasitesi ve Güvenli Bulut Desteği" olduğunu kaydederek, yapay zeka çiplerinin gelişmiş dil kapasitesi sayesinde birçok dili hızlı ve doğru bir şekilde çevirebildiğini aktardı.

Bu özelliğin, kullanıcıların seyahatlerinde veya işlerinde dil engellerini ortadan kaldırarak daha verimli iletişim kurmalarını sağlayacağına işaret eden Seçilmiş, "Eğer yapay zeka çipi, cihazın işlem kapasitesini aşan daha karmaşık görevlerle karşılaşırsa, bu tür işlemler güvenli bir şekilde bulut üzerinde gerçekleştiriliyor." şeklinde görüş belirtti.

Seçilmiş, tüm verilerin bulut üzerinde yüksek güvenlik standartlarına göre şifrelenerek korunduğu bilgisini paylaşarak, böylece kullanıcıların gizliliğinin ve verilerinin güvenliğinin üst düzeyde tutulduğunu belirtti.

Karmaşık işlemlerin güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlandığına vurgu yapan Seçilmiş, yeni telefon modellerinin özellikle son kullanıcıların günlük yaşamda en çok kullandığı fotoğraf uygulamaları üstüne vurgu yapılarak tanıtıldığını ifade etti.

Telefonların içindeki yapay zeka çiplerinin fotoğraf çekme, veri analizi ve kişiselleştirme uygulamalarında yaygınlaşacağını belirten Seçilmiş, "Bundan yıllar sonra, bugüne dönüp baktığımızda, yapay zeka çipi içeren telefonlar öncesi ve sonrası olarak keskin bir kırılım yaşandığını göreceğiz. Yapay zeka teknolojisi gelecekte hayatımızın her alanına daha fazla entegre olacak. Ev teknolojileri ve giyilebilir cihazlarla (akıllı saatler, gözlükler vb.) olan entegrasyonuyla günlük yaşamı daha da kolaylaştıracak." açıklamasını yaptı.