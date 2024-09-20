Üye Girişi
Haberler

Yapay Zeka Çipleri Telefonlara Entegre Ediliyor

Yapay Zeka Çipleri Telefonlara Entegre Ediliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi Tolga Seçilmiş, yapay zeka çiplerinin telefonlara entegre edilmesinin kullanıcılar için hız, güvenlik ve enerji verimliliği gibi avantajlar sağladığını belirtti. Yeni çipler sayesinde anlık veri işleme ve gelişmiş dil kapasitesi gibi özellikler ile günlük yaşam daha verimli hale gelecek.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tolga Seçilmiş, yapay zeka çiplerinin telefonların içine entegre edilmesinin, kullanıcılar için hız, güvenlik ve enerji verimliliği gibi avantajlar sağlayacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka alanındaki son gelişme telefon alanında yaşandı. Yapay zeka çipleri artık telefonların içine entegre ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tolga Seçilmiş, teknoloji ve mobil alandaki rekabetin büyük ölçüde yapay zeka üzerinde yoğunlaşacağının öngörüldüğüne işaret ederek, yapay zeka çiplerinin telefonların içine entegre edilmesi gelişmesinin, kullanıcılar için hız, güvenlik ve enerji verimliliği gibi avantajlar sağlayacağını aktardı.

"A18 çipi"ni değerlendiren Seçilmiş, "Bu yeni çipler, yapay zeka işlemlerini telefonun içinde gerçekleştirerek verilerin daha hızlı ve güvenli şekilde işlenmesini sağlıyor, böylece kullanıcılara etkili geri dönüşler sunuyor." ifadelerini kullandı.

Çiplerin iki belirginin özelliği bulunduğunu kaydeden Seçilmiş, bu özelliklerin ilkinin "Anlık Veri İşleme ve Kişiselleştirme" olduğunu aktardı.

Seçilmiş, çiplerin telefonun içinde bulunmasının verilerin buluta gönderilmeden anında işlenmesini sağladığına dikkati çekerek, "Bu, kullanıcıların çeşitli işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerini mümkün kılıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yapay zeka çipi sayesinde aylık faturalarını analiz ederek tüketim artışlarını veya fiyat değişimlerini grafiksel olarak görebiliyor. Başka bir örnek olarak, yapay zeka çipi, kullanıcıların çektiği bir sanat eserinin tarihçesini ve sanatçısını anında analiz edip bilgi verebilir." açıklamasını yaptı.

Kullanıcıların kodlama veya elle ayar yapmaya gerek kalmadan yapay zekaya basit komutlar vererek işlemlerini kolayca gerçekleştirebildiğini vurgu yapan Seçilmiş, "Örneğin, 'Eve yaklaşınca fırını çalıştır ve yemeği pişirmeye başla' şeklinde bir komutla, yapay zeka sizin yerinize bu otomasyonu devreye sokuyor. Böylece yapay zeka çipleri, hem kişiselleştirilmiş öneriler sunarak hem de otomatik işlemler yaparak günlük yaşamı daha verimli ve konforlu hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dil engelini ortadan kaldırıyor

Seçilmiş, ikinci özelliğin "Gelişmiş Dil Kapasitesi ve Güvenli Bulut Desteği" olduğunu kaydederek, yapay zeka çiplerinin gelişmiş dil kapasitesi sayesinde birçok dili hızlı ve doğru bir şekilde çevirebildiğini aktardı.

Bu özelliğin, kullanıcıların seyahatlerinde veya işlerinde dil engellerini ortadan kaldırarak daha verimli iletişim kurmalarını sağlayacağına işaret eden Seçilmiş, "Eğer yapay zeka çipi, cihazın işlem kapasitesini aşan daha karmaşık görevlerle karşılaşırsa, bu tür işlemler güvenli bir şekilde bulut üzerinde gerçekleştiriliyor." şeklinde görüş belirtti.

Seçilmiş, tüm verilerin bulut üzerinde yüksek güvenlik standartlarına göre şifrelenerek korunduğu bilgisini paylaşarak, böylece kullanıcıların gizliliğinin ve verilerinin güvenliğinin üst düzeyde tutulduğunu belirtti.

Karmaşık işlemlerin güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlandığına vurgu yapan Seçilmiş, yeni telefon modellerinin özellikle son kullanıcıların günlük yaşamda en çok kullandığı fotoğraf uygulamaları üstüne vurgu yapılarak tanıtıldığını ifade etti.

Telefonların içindeki yapay zeka çiplerinin fotoğraf çekme, veri analizi ve kişiselleştirme uygulamalarında yaygınlaşacağını belirten Seçilmiş, "Bundan yıllar sonra, bugüne dönüp baktığımızda, yapay zeka çipi içeren telefonlar öncesi ve sonrası olarak keskin bir kırılım yaşandığını göreceğiz. Yapay zeka teknolojisi gelecekte hayatımızın her alanına daha fazla entegre olacak. Ev teknolojileri ve giyilebilir cihazlarla (akıllı saatler, gözlükler vb.) olan entegrasyonuyla günlük yaşamı daha da kolaylaştıracak." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi Yapay Zeka Teknoloji Güvenlik Ekonomi Enerji Mobil

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli? KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı ne, meslekleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });