Yangın Söndürme Uçağı Antalya'da Kırıma Uğradı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da eğitim uçuşu sırasında kırıma uğrayan yangın söndürme uçağında bulunan iki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Uçak, Burdur'daki Karacaören Barajı'ndan su alma esnasında kırıma uğradı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştiren yangın söndürme uçağının kırıma uğradığını, uçaktaki iki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, uçak kazasına ilişkin bilgi verdi.

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının, Antalya'daki eğitim uçuşu sırasında Burdur'a bağlı Karacaören Barajı'ndan su alma sırasında kırıma uğradığını belirten Yumaklı, "Uçakta bulunan iki personelimizin sağlık durumu, çok şükür iyidir. Orman kahramanlarımıza, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bütün ekiplerimizi her türlü kazadan korusun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, OGM'nin NSosyal'deki hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Envanterde bulunan AT-802F modeli amfibi yangın söndürme uçağının kırıma uğradığı aktarılan paylaşımda, uçakta bulunan mürettebatın Bucak Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındığı kaydedildi.

