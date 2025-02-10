Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz facianın yangını yüreklerde hala devam ederken Ticaret Bakanlığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran faciayı fırsata çevirmeye çalışan işletmelere ceza yağdırdı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

21 Ocak 2024 tarihinde ülkemizde meydana gelen yangın faciasının ardından derhal harekete geçildiğini kaydeden Bakanlık yetkilileri ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulduğunu, sahada da ticaret il müdürlükleri tarafından gerekli denetimlerin yapılarak sürecin takibinin sağlandığına yer verilen Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Söz konusu inceleme kapsamında elde edilen bilgi belgelerin ve denetim sonuçlarının Kurul'da görüşülmesi neticesinde, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7.696.810,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."