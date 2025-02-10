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Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz yangın faciasının ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7.7 milyon TL ceza kesti.

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz facianın yangını yüreklerde hala devam ederken Ticaret Bakanlığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran faciayı fırsata çevirmeye çalışan işletmelere ceza yağdırdı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

21 Ocak 2024 tarihinde ülkemizde meydana gelen yangın faciasının ardından derhal harekete geçildiğini kaydeden Bakanlık yetkilileri ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatıldığını duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunulduğunu, sahada da ticaret il müdürlükleri tarafından gerekli denetimlerin yapılarak sürecin takibinin sağlandığına yer verilen Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Söz konusu inceleme kapsamında elde edilen bilgi belgelerin ve denetim sonuçlarının Kurul'da görüşülmesi neticesinde, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7.696.810,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCemal Kocak:

Aç Gözlü Çirkef insanlar Ekonominin düzelmesini isteyen önce Ahlakını düzeltsin Esnafın çoğu soyguncu olmuş

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Haber YorumlarıMustafa deniz:

el koyun firmaya gene yapar hatta daha fazla para kazanabilir yada fais zamlar satış varsa neden iade edilmez

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Haber YorumlarıSonby Erdm:

elektrik ve doğalgaza faiş zam yapanlarada el koyun

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Haber YorumlarıBOZKURT_07 null:

o yetkililere bir sorarmisiniz giden geri geliyormu ?

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Herhangi bir yerde bu olaydan bahseden varmı şuan.Fotu teib ülkesinde bunu da unutturdular ,.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yangına sebep olanlara daha ceza yok , kimi nasıl bu işten sıyırırız derdinde ikeeen , hınçlarını ( haklı olarak ) birilerinden çıkardılar bile ...

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

ohhhh com iyi olmuş..Darısı pazarcı,marketci ve kira artışlarına sebep olanlara.

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Herşeyi devletten beklemek olmaz. Millet üçkağıtçı dolandırıcı hırsız olmuş daha fazla kazanmak için ne insan hayatı ne sağlığı umurunda değil. Önce biz duzelicez ahlaklı olacağız sonra devletten bekleyeceğiz. Bakın gelişmiş devletlerin halkına bizim gibi dolandırıcı değildir hiçbiri. Biz tembel olduğumuz keyfimize düşkün olduğumuz için herşeyin kolayına uckagidina kaciyoruz

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