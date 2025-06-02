Yandex, UEFA Uluslar Ligi Finallerini Anlık Olarak Takip Edecek

Yandex, UEFA Uluslar Ligi Finallerini Anlık Olarak Takip Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yandex, 4-8 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde Almanya-Portekiz ve İspanya-Fransa gibi önemli karşılaşmaların sonuçlarını kullanıcılarına anlık olarak sunacak. Türkiye-Macaristan maçı, en çok aranan mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor.

Yandex kullanıcıları, UEFA Uluslar Ligi Finalleri'ndeki karşılaşmalarla ilgili sonuçları ve güncellemeleri Yandex Arama'dan anlık izleyebilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonun yarı finalinde, Almanya- Portekiz ve İspanya-Fransa karşılaşacak.

Yandex kullanıcıları, bu maçların yanı sıra üçüncülük ve final müsabakalarıyla ilgili sonuçları ve güncellemeleri arama çubuğunun hemen altında yer alan Yandex Arama sayesinde anlık olarak takip edebilecek.

Yandex Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2024-25 sezonu kapsamında Türkiye'de yapılan aramaları da analiz etti.

Türkiye ile Macaristan arasında oynanan A/B play-off turu rövanş mücadelesi, sezon boyunca en çok aranan maç olarak öne çıktı. Analiz edilen aramaların yüzde 16'sı, bu maça yönelik gerçekleşti.

Analizde, doğrudan maç isimlerine yönelik sorguların, turnuva adıyla yapılan genel aramalardan daha fazla ilgi gördüğü de belirlendi. Yandex Arama'da kullanıcıların en sık sorguladığı konular arasında maç tarihleri, fikstür, özet görüntüler, puan durumları ve yayın bilgileri yer aldı.

Türkiye'nin yer aldığı B Ligi 4. Grup maçları, genel olarak yüksek ilgi gördü. Macaristan ile oynanan iki ayaklı play-off karşılaşmaları, Uluslar Ligi'nin tüm karşılaşmaları arasında en fazla aranan maçlar oldu.

Türkiye'nin yanı sıra İspanya-Hollanda ve Fransa-Hırvatistan çeyrek final maçları da organizasyonda en çok aratılan karşılaşmalar arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık

Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.