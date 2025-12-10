Haberler

Yandex Türkiye'nin arama sorguları bu yıl yüzde 75 arttı

Yandex Türkiye'nin arama sorguları bu yıl yüzde 75 arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yandex, 2025 yılında Türkiye'deki performansını artırarak kullanıcı sayısını yüzde 75 artırdığını ve yeni yapay zeka destekli uygulamalar geliştireceğini duyurdu. Özellikle Yandex Go ve harita hizmetlerinde önemli büyüme kaydedildi.

Yandex Arama, bu yıl kişi sayısında ve arama sorgularında yıllık bazda yüzde 75 artış sağlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Türkiye, 2025 yılı performans sonuçlarını ve 2026'ya yönelik vizyonunu paylaştı.

Bu yılın performans sonuçlarına göre, şirketin yapay zeka destekli arama aracı "Yazeka"nın günlük yanıtladığı sorgu sayısı 2,5 katına çıkarken, aracı haftada en az üç kez kullananların oranı ikiye katlandı. Özellikle 1 Aralık'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında kullanıcı sayısı günlük ortalamanın yüzde 36 üzerine çıktı.

Yandex Maps ve Navigasyon servislerini kullananların sayısı da eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 43,6 artışla 5,6 milyon kullanıcıya ulaştı. 1 Ocak-14 Kasım döneminde sürücüler, uygulama aracılığıyla toplam 43,8 milyar kilometre yol katetti. Platformda listelenen işletme sayısı ise 2024 yılına kıyasla yüzde 162,2 artış gösterdi.

Şirket, Türkiye'de sürücülere yönelik şerit çizgileri, yaya geçitleri ve park alanları gibi detayları içeren HD harita özelliğini de kullanıma sundu. Ayrıca servise, lojistik sektörü için kamyon navigasyonu, kapalı alan haritaları, elektrikli araç şarj istasyonu konumları, gerçek zamanlı hava durumu bilgileri ve 3 boyutlu simgesel yapılar eklendi.

Yandex Go, 2025 yılında İzmir, Ankara, Mersin ve Adana'da faaliyete başlayarak hizmet ağını genişletti. Toplamda 10 milyondan fazla yolculuğa aracılık eden platformun, teslimat hizmeti ve toplu taşıma bilgilerini içeren "T" özelliğiyle kapsam alanı genişledi.

Nakit kullanılmayan yolculukların oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığı uygulamaya, 18 binden fazla lisanslı taksi şoförü dahil olurken, ortalama varış süresi ise 3 dakika olarak tespit edildi.

Şirketin reklam teknolojileri alanındaki verilerine göre, reklam verenlerin yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 29 artarken, Yandex Ads Space platformunda 3,8 katlık büyüme kaydedildi.

Eylül 2025 itibarıyla Yandex Direct'teki bütçelerin yüzde 82'si de yapay zeka tabanlı teknolojilerle yönetildi.

Yeni nesil uygulama hayata geçirilecek

Şirketin 2026 yılı stratejik hedefleri arasında, yeni yapay zeka trendlerini entegre edecek yeni nesil bir uygulamanın hayata geçirilmesi yer alıyor.

Hizmetlerin tamamında yapay zeka entegrasyonunu derinleştirmeyi planlayan şirket, Yandex Go'yu yeni şehirlere taşımayı, reklamcılıkta yeni çözümler sunmayı, harita ve navigasyon servisine günlük kullanıcılar ve ticari filolar için yeni özellikler eklemeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Arama Uluslararası Üst Yöneticisi (CEO) ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, 2025'in kendileri için bir atılım yılı olduğunu belirterek, "2026'da bu ivmeyi sürdürerek hizmetlerimizi çok daha faydalı, güvenilir ve Türkiye'nin günlük dijital yaşamına entegre bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
title