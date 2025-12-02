Haberler

Yandex Maps, Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarını Bulmayı Kolaylaştırdı

Güncelleme:
Yandex Maps, Türkiye'deki elektrikli araç sahipleri için yeni bir özellik sundu. Artık, kullanıcılar uygulama üzerinden 10 bini aşkın şarj noktasına kolayca erişerek en yakın istasyonları görebilecek ve istedikleri konnektör ile şarj hızına göre seçim yapabilecekler.

Yandex Maps, araçların teknik özelliklerine uygun şarj istasyonlarını kolayca bulup yol tarifi almalarını sağlayan yeni özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Maps, Türkiye'deki elektrikli araç (EV) sahiplerine yönelik yeni bir özellik geliştirdi.

Uygulamaya eklenen elektrikli araç şarj istasyonlarına özel bölümde, Türkiye genelinde başta büyük şehirler ve önemli otoyollar olmak üzere, 10 bini aşkın halka açık şarj noktasıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

Zes, Eşarj, Voltrun, Trugo, Otopriz, Wat Mobilite, Sharz gibi önde gelen şarj ağı markalarını kapsayan özellik sayesinde kullanıcılar, uygulamadaki simgeye dokunduklarında kendilerine en yakın şarj istasyonlarını görüntüleyebiliyor ve istedikleri konnektör tipine, şarj hızlarına veya istasyonda bulunan toplam şarj noktası sayısına göre seçim yapabiliyor. Dileyenler, arama çubuğunu kullanarak istedikleri marka adıyla şarj istasyonu da arayabiliyor.

Elektrikli araç şarj istasyonu bulma özelliği, iOS ve Android'deki Yandex Maps uygulamasının yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden de kullanılabiliyor.

Elektrikli araç kullanımı artıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) elektrikli araç pazarına ilişkin verilerine atıfta bulunulan açıklamaya göre, Türkiye'de 2025'in 7 ayında tamamen elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 146,9 artışla 102 bin 160 adede yükseldi. Söz konusu araçların pazar payı da iki kattan fazla artarak yüzde 7,7'den 17,9'a çıktı.

Tam elektrikli, menzili uzatılmış ve hibrit dahil tüm türler hesaba katıldığında ise elektrikli araçların toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 44,9'a ulaştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
