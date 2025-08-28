Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Sınırları Değiştirildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan "Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nin ( Yalova Makine İhtisas OSB Yerleşkesi) sınırlarının değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan "Yalova Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nin sınırları değiştirildi.

Kararın ekinde bu alana ilişkin kroki ve koordinat listesi de yer aldı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
