Yalova OSB'de Spor Kompleksi Açıldı

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, sosyal yaşamı ve çalışan refahını güçlendirecek yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Spor kompleksi çalışmaları bu hafta itibari ile tamamlandı ve kullanıma hazır hale geldi.

Osb sınırları içinde inşa edilen tesiste yer alacak alanlar hem OSB katılımcılarının hem de çevre halkının kullanımına açık olacak şekilde planlandı tesiste 50 metreye 30 metre ölçülerinde bir halı saha ile 18 metreye 36 metre ebatlarında, voleybol, basketbol ve tenis gibi branşlara uygun şekilde kullanılabilecek çok amaçlı açık saha yer alıyor. Yalova OSB yönetimi tarafından hayata geçirilen bu proje ile sanayi bölgesinde faaliyet gösteren katılımcı firmalar, çalışanlar ve çevre yerleşimlerdeki vatandaşlar için sosyalleşme, spor yapma ve yaşam kalitesini artırma imkanı sunuluyor. OSB yönetimi, bu projenin yalnızca fiziki bir yatırım değil, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren bir yaşam alanı olduğunu vurguladı. Sanayi üretimi ile sosyal yaşamın bir arada gelişmesini amaçlayan bu adım, bölgenin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna da önemli katkı sağlıyor. - YALOVA