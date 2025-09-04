Yalova'nın İhracatı 8 Ayda Yüzde 22,3 Arttı

Yalova'da yılın ilk 8 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 372 milyon 566 bin dolar oldu.

2024 yılının ilk 8 ayında 304 milyon 594 bin dolar ihracat yapılan kentten bu yılın aynı döneminde ise 372 milyon 566 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yalova'dan ocak ayında 49 milyon 71 bin, şubatta 71 milyon 997 bin, martta 18 milyon 583 bin, nisanda 50 milyon 694 bin dolar, mayısta 104 milyon 337 bin dolar, haziranda 5 milyon 929 bin dolar, temmuz ayında ise 64 milyon 177 bin dolar ihracat yapıldı.

Geçtiğimiz ağustos ayında ise 7 milyon 774 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yalova'da en çok ihracat yapılan sektör gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu. Kentteki tersaneler 8 ayda 319 milyon 73 bin dolar ihracat yaptı. Bu sektörü 17 milyon 108 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve 9 milyon 519 bin dolarla madencilik ürünleri sektörleri takip etti.

Yalova'da süs bitkiler sektörünün ihracatı ise 5 milyon 441 bin dolara oldu.

Yalova'dan 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler ise şöyle sıralandı:

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 4 milyon 155 bin dolar, makine ve aksamları 3 milyon 221 bin dolar, çelik 3 milyon 40 bin, demir ve demir dışı metaller 2 milyon 921 bin dolar, hazır giyim 2 milyon 12 bin dolar, elektrik ve elektronik 1 milyon 815 bin dolar, iklimlendirme 1 milyon 701 dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 1 milyon 101 bin. - YALOVA