Yalova OSB'de güvenlik altyapısı güçleniyor

Yalova Makine İhtisas Osb'de, firmaların ve çalışanların güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda bölgede daha önce hizmete alınan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ve karakol binası sayesinde acil durumlara hızlı ve etkin müdahale imkanı sağlanırken, aynı zamanda çevrede bulunan yerleşim alanlarına da destek sunuluyor. Bölgenin güvenlik ve acil müdahale kapasitesini daha da güçlendirmek amacıyla OSB sınırları içerisinde kurulması planlanan itfaiye istasyonu çalışmaları da başlatıldı. Kurulacak itfaiye birimi, yangın önleme, müdahale ve kurtarma faaliyetlerinde aktif rol üstlenerek sanayi tesislerinde oluşabilecek risklere karşı hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayacak. Bu yatırım ile işletmelerin üretim süreçlerini güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürebilmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

Hayata geçirilecek yangın önleme ve müdahale hizmetleri sayesinde sanayi tesislerinde meydana gelebilecek yangın vakalarının azaltılması ve üretim sürekliliğinin korunması amaçlanıyor. Yalova Makine İhtisas OSB, güçlü güvenlik ve acil müdahale altyapısıyla katılımcılarına güvenli bir üretim ortamı sunmayı sürdürürken, yapılan yatırımlarla bölgedeki sanayi faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı ve çevre yerleşim alanlarının afet ve acil durumlara karşı korunmasına destek olmayı hedefliyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı