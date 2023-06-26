Yalova Kurban Pazarı'nda 'Şampiyon' hayvanlar alıcılarını bekliyor

Yalova Belediyesi tarafından Kazımiye Köyü'nde kurulan Kurban Pazarı'nda 'Şampiyon' adı verilen en ağır ve en pahalı hayvanlar da alıcısını bekliyor. Besiciler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışını gerçekleştiriyor. Pazardaki satışlardan memnun olan besiciler, önümüzdeki günlerde hareketliliğin artacağını söylüyor.

- Yalova Kurban Pazarı'nın 'Şampiyon'ları alıcılarını bekliyor

YALOVA - Yalova Belediyesi tarafından bu yıl Kazımiye Köyü'nde kurulan Kurban Pazarı'nda hareketli günler yaşanıyor. Pazarda ağırlık ve fiyatı en yüksek olan ve 'Şampiyon' adları verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar da alıcısını bekliyor.

Yalova'nın yanı sıra Türkiye'nin de birçok yerinden kurban pazarına gelen besiciler, kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışını gerçekleştiriyor. Pazardaki satışlardan memnun olduklarını anlatan besicilerden Mahmut Can Cambaz, küçükbaşı hayvanların 7 ile 12 bin lira arasında satışa sunulduğunu kaydetti. Cambaz, önümüzdeki günlerde pazardaki hareketliliğin artacağını anlattı. Cambaz, hayvanlarının yarısını sattığını kalan kısmı da bayramda bitirmeye beklediğini söyledi. Cambaz, 'Şampiyon' adını verdikleri ve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki boğayı ise 140 bin liradan satışını yaptığını anlattı.

Diğer besici Mehmet Sait Er de bayramın birinci günü satışlarda artış olmasını beklediklerini söyledi.

Muş Malazgirt'ten gelen Mehmet Salih Toprak da 1 ton ağırlığındaki boğayı 135 bin liradan sattığını söyledi.

Pazarın en ağır küçükbaş hayvanı olan 110 kilo ağırlığındaki diğer Şampiyon adlı koç da 25 bin liradan satışa sunuluyor.