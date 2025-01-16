Üye Girişi
Haberler
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha

Yalova Kıvırcığı Koyun Irkı için Yeni Dönem Sözleşmesi İmzalandı

Yalova Kıvırcığı Koyun Irkı için Yeni Dönem Sözleşmesi İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Kıvırcığı Koyun Irkının Halk Elinde Islah Projesi'nin yeni dönem sözleşmesi imzalanarak, yerli ırkların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yalova Kıvırcığı Koyun Irkının Halk Elinde Islah Projesi'nin yeni dönem sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yerli ırkların korunması, geliştirilmesi ve çoğaltılması amacı ile başlatılarak 2012 yılından itibaren de uygulan proje çerçevesinde 'Yalova Kıvırcığı' adı altında yeni bir ırkın tescillenmesi sağlandı. 2 dönemi tamamlanan Yalova Kıvırcığı Koyun Irkının Halk Elinde Islah Projesi'nin yeni dönem sözleşmesi imzalandı.

Yalova Kıvırcığı Koyun Irkının Halk Elinde Islah Projesi'nin üçüncü 5 yıllık döneminin başlatılması için hazırlanan protokolü Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman ile Yalova Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İbrahim Talaybaş imzaladı.

Yeni başlayan projede 40 üretici, yetiştiriciliğini yaptıkları 4 bin 965'i anaç, 246'sı damızlık erkek olmak üzere toplam 5 bin 211 baş 'Yalova Kıvırcığı' yer alıyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
img

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
img

Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize depremi haritayı değiştiriyor! Diri fay saptandı

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.