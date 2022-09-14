Yalova haberi | Yalova'daki midye çiftliklerinde organik midye sertifikasyon işlemi başladı

Yalova'da kurulan 4 midye çiftliğinde organik midye sertifikalandırma denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17 Haziran'da proje kapsamında Yalova'da kurulan 4 midye yetiştiriciliği tesisi ile Ankara merkezli CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim firması arasında sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sözleşme sonrasında 13 Eylül'de Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere mevkisinde bulunan bir midye çiftliğinde organik midye sertifikalandırma denetimi yapıldığına duyurulan açıklamada, "Türkiye'de organik midye yetiştiriciliği tesisi ve yetkili sertifikasyon kuruluşu bulunmadığından söz konusu denetime, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yetkilisi de eşlik etti. Yalova'daki organik midye yetiştiriciliği yapmak isteyen diğer tesislerde de önümüzdeki günlerde denetimlere devam edilecek." ifadesi kullanıldı.