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Yalova ihracatı rekora koşuyor: 6 ayda 815 milyon dolar

Yalova ihracatı rekora koşuyor: 6 ayda 815 milyon dolar
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Yalova'nın 2026 yılı ilk 6 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 171 artarak 815 milyon 934 bin dolara yükseldi. Bu rakam, 2025 yılının tamamındaki ihracatı da geride bıraktı.

Yalova'da 2026'nın ilk 6 ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 171 artarak 815 milyon 934 bin dolara ulaştı. Kent, yılın ilk yarısında geçen yılın tamamındaki ihracat rakamını geride bıraktı.

Kentte 2025'in ilk 6 ayında 300 milyon 614 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde önemli bir artış gösterdi. Ocak ayında 95 milyon 363 bin dolar, şubat ayında 109 milyon 435 bin dolar, mart ayında 112 milyon 931 bin dolar, nisan ayında 275 milyon 450 bin dolar, mayıs ayında 132 milyon 632 bin dolar ve haziran ayında 90 milyon 139 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İhracatta başrol tersanelerin

Yalova'da ihracatın lokomotifi, önceki yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu. Sektör, yılın ilk 6 ayında 743 milyon 716 bin dolarlık ihracata imza attı. Bu alanı 30 milyon 370 bin dolarla çelik sektörü, 12 milyon 510 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

Kentte 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren diğer sektörler ise hazır giyim ve konfeksiyon (7 milyon 722 bin dolar), madencilik ürünleri (6 milyon 791 bin dolar), makine ve aksamları (2 milyon 979 bin dolar), süs bitkileri ve mamulleri (2 milyon 630 bin dolar), demir ve demir dışı metaller (2 milyon 591 bin dolar), iklimlendirme sanayisi (2 milyon 241 bin dolar), elektrik ve elektronik (1 milyon 966 bin dolar) ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri (1 milyon 330 bin dolar) oldu.

Yıl bitmeden geçen yılın tamamını geçti

Yalova'nın 2026 yılının ilk 6 ayında ulaştığı 815 milyon 934 bin dolarlık ihracat, 2025 yılının tamamında gerçekleştirilen 805 milyon dolarlık ihracatı şimdiden geride bıraktı. Kentte bugüne kadar en yüksek yıllık ihracat ise 2021 yılında 855 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Mevcut tabloyla Yalova'nın, yıl sonuna kadar tüm zamanların ihracat rekorunu kırması bekleniyor.

Yalova'nın son 6 yıldaki ihracat rakamları ise şöyle gerçekleşti:

2020'de 524 milyon dolar, 2021'de 855 milyon dolar, 2022'de 503 milyon dolar, 2023'te 819 milyon dolar, 2024'te 578 milyon dolar, 2025'te 805 milyon dolar. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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