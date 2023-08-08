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Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde 2023 Yılında 19 Bin 432 Ton Ürün Çıkışı Yapıldı

Ekonomi Haberleri

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 19 bin 432 ton ürün çıkışı yapıldı. Temmuz ayında ise 2 bin 542 sebze ve 567 ton meyve tüketimi gerçekleştirildi. Toplamda ise 3 bin 109 ton tüketim yapıldı. En fazla tüketilen ürünler ise karpuz, patates ve domates oldu.

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 19 bin 432 ton ürün çıkışı yapıldı.

2023 yılının ilk 7 ayında elde edilen verilere göre 19 bin 432 ton çıkışın gerçekleştirildiği Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde Temmuz ayında 2 bin 542 sebze, 567 ton ise meyve tüketimi gerçekleştirildi. Sebze ve meyve verilerinin toplamına göre Temmuz ayı içerisinde 3 bin 109 ton tüketim yapıldı.

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden Temmuz ayı içerisinde en fazla tüketim 772 ton ile karpuz, 519 ton patates, 426 ton ile domates ilk 3 sırada yer aldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yalova Belediyesi Ekonomi Haberler

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